Eurovision 2024 - Κύπρος: "Liar" και Silia Kapsis οι εκπρόσωποι της Μεγαλονήσου (βίντεο)

Με… γνώριμο τραγούδι θα εκπροσωπηθεί η Κύπρος στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Κύπρου (ΡΙΚ) ανακοίνωσε, τη Δευτέρα (08/01), ότι η Silia Kapsis θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2024, που θα γίνει τον Μάιο στη Σουηδία, με το τραγούδι «Liar». Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια δημιουργία του Δημήτρη Κοντόπουλου σε στίχους της Ολλανδής Elke Tiel.

Επισημαίνεται ότι η σκηνική εμφάνιση της Silia Kapsis στη Eurovision 2024 έχουν αναλάβει οι χορογράφοι Kelly Sweeney και Guy Groove από το Λος Άντζελες. Δεν έχει γίνει, όμως, γνωστό πότε θα κυκλοφορήσει επίσημα το «Liar».

Μάλιστα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέρρευσε και ένα απόσπασμα, το οποίο φέρεται να είναι από το τραγούδι «Liar» με την εκτέλεση της Silia Kapsis.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «Liar» δεν είναι ένα άγνωστο τραγούδι στον κόσμο της Eurovision καθώς επρόκειτο να κατατεθεί, αρχικά, στη Ρωσία για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2022. Ωστόσο, η χώρα αποβλήθηκε από την EBU μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Κατόπιν, το τραγούδι διαφοροποιήθηκε και κατατέθηκε στην εθνική επιλογή της Ελλάδας για τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2023 με τη φωνή της Melissa Mantzoukis. Το κομμάτι έφτασε μιαν ανάσα από την εκπροσώπηση της ΕΡΤ αφού η επιτροπή κοινού 70 πολιτών το κατέταξε πρώτο μεταξύ επτά υποψηφιοτήτων, γνώμη όμως που δεν συμμερίστηκε η καλλιτεχνική επιτροπή της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η Melissa Mantzoukis, μάλιστα, αμφισβήτησε το αποτέλεσμα και η υπόθεση έφτασε μέχρι τα δικαστήρια, με την υπόθεση να εκκρεμεί.

Ωστόσο, απόσπασμα από το τραγούδι «Liar» με τη φωνή της Melissa Mantzoukis έχει διαρρεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάντως, το κομμάτι με το οποίο η Silia Kapsis θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2024 είναι ικανό να διαγωνισθεί, εφόσον δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα για εμπορικούς σκοπούς.

