Γιώργος Λυγγερίδης: Συγκινητική επιστολή της οικογένειας του νεκρού αστυνομικού

Τι αναφέρει η οικογένεια του ένστολου, ο οποίος τραυματίστηκε στα επεισόδια στου Ρέντη και έφυγε από την ζωή λίγες ημέρες αργότερα.

Με επιστολή της, η οικογένεια του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος πέθανε στις 27 Δεκεμβρίου, έπειτα από πολυήμερη μάχη, μετά από τον βαρύτατο τραυματισμό του από ναυτική φωτοβολίδα, στην διάρκεια επεισοδίων έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, ευχαριστεί όλο τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό της, καθώς επίσης όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, την Αστυνομία και την κυβέρνηση.

Αναλυτικά η επιστολή της Οικογένειας Λυγγερίδη:

«Η οικογένεια του ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ Γεωργίου, με την παρούσα επιστολή, εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς όλο τον κόσμο για την ηθική στήριξη και για την πρωτοφανή συμμετοχή του κατά τη διαδικασία της αιμοδοσίας στον τραυματισμό του παιδιού μας.

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους και προσωπικό του κυλικείου που μας έδειξαν να καταλάβουμε τι σημαίνει “ανθρωπιά”.

Ακόμη, ευχαριστούμε όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για την ψυχολογική και λοιπή υποστήριξη από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα, όπως επίσης και σύσσωμη την Ελληνική Κυβέρνηση που στέκεται στο πλευρό μας στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μας.

Τέλος, δεν μπορούμε να παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε τη δεύτερη οικογένεια του Γιώργου που είναι η Υπηρεσία του, η Υ.Α.Τ. Αττικής.

Με τιμή,

Οικογένεια Λυγγερίδη»

