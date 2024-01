Life

“The 2Night Show” - Τσουβέλας: Τα κομπαρσιλίκια, η λογοκρισία και ο φόβος για το... πετροβόλημα (βίντεο)

Απολαυστικό ποδαρικό στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το 2024 έκανε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, σε μια συζήτηση απο καρδιάς.

Τον Αλέξανδρο Τσουβέλα υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πρώτο "The 2night Show" του 2024.

Ο γνωστός stand-up comedian που γίνεται viral με κάθε του ατάκα και γεμίζει τα θέατρα από κόσμο μίλησε για την προσωπική και την επαγγελματική του πορεία, για την εποχή που έπαιζε ως βοηθητικός ηθοποιός σε σειρές αλλά και για το political correct.

«Είμαι αντιραδιοφωνικός δεν συμβαδίζω με τους κανόνες του ραδιοφώνου στην εκπομπή, Είναι η εκδίκησή μου απέναντι σε αυτούς που έχουν βγάλει πολλά λεφτά, εκατομμύρια, λέω “τώρα θα σε χαντακώσω εγώ εδώ”» είπε με χιούμορ.

Στην αρχή της καριέρας του δοκιμάστηκε και στην υποκριτική κάνοντας πέρασμα από τις τηλεοπτικές μας οθόνες σε δεύτερους ρόλους σε γνωστές σειρές όπως ο "Έρωτας" στον ΑΝΤ1.

«Έχω παίξει στον Έρωτα του ΑΝΤ1 το 2005 έκανα τον ναρκομανή. Ήμουν με τον Χρήστο Βασιλόπουλο στην πλατεία Κλαυθμώνος και μπήκε στο πλάνο ένας άνθρωπος που ήταν υπό την επήρεια και μου λέει “εσύ ποιος είσαι;”, μπήκε στο πλάνο. Έχω παίξει και με τον Γιάννη Ζουγανέλη ήμουν στο "Γιαννάκη Ομορφόπαιδο". Έχω κάνει πολλά κομπαρσιλίκια απλά τότε οι κομπάρσοι έπαιρναν πιο πολλά από όσα παίρνουν τώρα οι ηθοποιοί», όπως αποκάλυψε.

Η εποχή του political correct έχει θέσει νέες δυσκολίες στους καλλιτέχνες όπως εξομολογήθηκε και επεσήμανε ότι «Προσπαθώ να μην φιλτράρω όσα λέω. Δεν θέλω να σκέφτομαι διπλά και τριπλά ειδικά στη σκηνή γιατί τώρα είναι μία δυσκολία με το political correct. Υπάρχει ο φόβος του cancel, μην πεις κάτι που θα απομονωθεί και θα σε πετροβολούν».

