Ηλεία: Βρέθηκε νεκρή η αγνοούμενη - Αναζητείται ο σύντροφος της

Τραγωδία στην Ηλεία μετά από την παράσυρση αυτοκινήτου απο χείμμαρο.

(Το αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τον χείμαρρο - Πηγή εικόνας: ilialive.gr)

Νεκρή εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, κοντά σε γεφύρι, στο Πλουτοχώρι του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, η γυναίκα που αγνοούνταν από χθες το βράδυ, όταν μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, επέβαιναν σε ΙΧ το οποίο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου.

Σύμφωνα με το ilialive.gr , οι δυνάμεις της 6ης ΕΜΑΚ έχουν εντοπίσει την γυναίκα αγνούμενη σε απόσταση 1,5 χλμ από το σημείο που παρασύρθηκε, ενώ το αμάξι εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 200 μέτρων και είναι θαμμένο στις λάσπες και τα νερά.

