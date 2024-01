Πολιτισμός

Τζέισον Πρίστλεϊ - Μπραντ Πιτ: Η συγκατοίκηση και ο...βρωμερός διαγωνισμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποκάλυψη του πρωταγωνιστή του "Beverly Hills 90210" για τον καιρό που συγκατοικούσε με τον Μπραντ Πιτ.

-

Ο διάσημος πρωταγωνιστής Τζέισον Πρίστλεϊ (Jason Priestley) καλεσμένος στην εκπομπή «Live with Kelly and Mark» μίλησε για την εποχή που συγκατοικούσε με τον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), πριν ακόμη γίνουν γνωστοί.

Μαζί με έναν ακόμη συγκάτοικο αποκάλυψε ότι έμεναν σε ένα μικρό διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων σε μια υποβαθμισμένη περιοχή του Λος 'Αντζελες. Σημείωσε με χιούμορ ότι ο Μπραντ ήταν σχετικά αξιοπρεπής σε σύγκριση με τον άλλο συγκάτοικο, ο οποίος όπως τον περιέγραψε, ήταν «η απόλυτη καταστροφή».

Ο Τζέισον θυμήθηκε έναν ιδιαίτερο διαγωνισμό που έκαναν για το «ποιος θα μπορούσε να περάσει περισσότερο καιρό χωρίς να κάνει ντους».

«Το σκέφτομαι τώρα και λέω: «Φίλε, πόσο αηδιαστικό. Τι σκεφτόσουν;», είπε χαρακτηριστικά και μοιράστηκε ότι ο Πιτ έβγαινε πάντα νικητής.

«Πάντα ο Μπραντ κέρδιζε. Δεν νομίζω ότι το κάνει πια αυτό, αλλά τότε μπορούσε να περάσει πολύ καιρό χωρίς ντους» πρόσθεσε γελώντας ο Καναδός ηθοποιός.

Στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Jason Priestley: A Memoir», που κυκλοφόρησε το 2014, ο Τζέισον είχε αναφερθεί λεπτομερώς για εκείνη την περίοδο αποκαλύπτοντας: «Zούσαμε με νουντλς, μπύρες και τσιγάρα Marlboro Light».

Η επιτυχία ήρθε το 1990 με το ρόλο του ως Μπράντον Γουόλς στην τηλεοπτική σειρά που αγαπήθηκε από εκατομμύρια εφήβους «Beverly Hills, 90210». Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην αστυνομική σειρά «Wild Cards», του Μίχαελ Κόνιβς (Michael Konyves). Είναι παντρεμένος εδώ και 18 χρόνια με τη makeup artist Ναόμι Λάουντ-Πρίστλεϊ(Naomi Lowde) και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομία: Υπαρχηγός ο Πασχάλης Συριτούδης

Ακρίβεια: Τροπολογία για την κερδοσκοπία και το βρεφικό γάλα

Greek Mafia: Τρίτη σύλληψη μαζί με τους κατηγορούμενους για τις δολοφονίες Σκαφτούρου και Ρουμπέτη