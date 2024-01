Κοινωνία

Κύκλωμα μαστροπείας – Μητέρα 15χρονης: Δεν θα το αφήσω έτσι αυτό που έκαναν στην κόρη μου

Η μητέρα του θύματος του κυκλώματος μαστροπείας μίλησε στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση, όπως και ο δικηγόρος της οικογένειας.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή της με το κύκλωμα μαστροπείας η 31χρονη, η οποία ενώπιον του ανακριτή, παρουσιάστηκε όχι ως εγκέφαλος – οπως κατηγορείται από τις Aρχές , αλλά ως εκείνη που πάλευε να σώσει τα ανηλικα κορίτσια από την πορνεία.

Ο 34χρονος, που φέρεται να φωτογράφιζε τις ανήλικες μαθήτριες για ερωτικές αγγελίες, και ο 55χρονος, που κατηγορείται ότι ως πελάτης του κυκλώματος ασέλγησε σε βάρος μιας 15χρονης και μιας 17χρονης , και οι δυο ισχυρίστηκαν πως δεν ήξεραν ότι διέπρατταν αδίκημα, καθώς τα κορίτσια τους εμφανίζονταν ως... 20άρες!

Τελικά, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, η 31χρονη και ο φερόμεος ως ο...φωτογράφος του κυκλώματος προφυλακίστηκαν, ενώ ο 55χροος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με την μητέρα του 15χρονου θύματος να ξεσπά

«Έκανα το σταυρό να μπουν όλοι «μέσα», ο 55χρονος είναι έξω, αλλά όση δύναμη έχω, όσο με βοηθάει η ΓΑΔΑ, η Αστυνομία, ο δικηγόρος μου θα τον χώσω μέσα. Όλους αυτούς που κάνανε αυτό το πράγμα στην κόρη μου. Δεν θα το αφήσω έτσι», λέει στον ΑΝΤ1 η μητέρα της 15χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η μητέρα της 15χρονης μαθήτριας – του νεότερου θύματος του κυκλώματος – έχει και άλλα στοιχεία στα χέρια της, τα οποία με αίτημά της στην ανακρίτρια, ζήτησε να ξανακαταθέσει, προκειμένου να τα παραδώσει στις Αρχές

«Για να αξιολογηθούν από δικαστικούς λειτουργούν και να ανοίξει το κύκλωμα», εξηγεί ο δικηγόρος της οικογένειας της 15χρονης, Γιώργος Κανιάρης.

Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί η 25χρονη συλληφθεισα και ένας ακόμη 64χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε συνευρεθεί ερωτικά με δύο από τα κορίτσια του κυκλώματος.

