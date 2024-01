Κόσμος

Αλπέρ Γκεζεραβτσί: Ο πρώτος Τούρκος αστροναύτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Ενθουσιασμό επικρατεί στην Τουρκία για τον πρώτο αστροναύτη της χώρας. Γιατί κατηγορεί η αντιπολίτευση τον Ερντογάν.

-

Ντελίριο επικρατεί στην Τουρκία για τον πρώτο Τούρκο αστροναύτη, ο οποίος αύριο μετά τα μεσάνυχτα, πάει στο διάστημα με την αμερικανική εταιρεία Axiom Space που συνδέεται με τον Έλον Μασκ.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση Ερντογάν ότι αγόρασε εισιτήριο 55 εκατομμυρίων δολαρίων για το διάστημα μόνο και μόνο για προεκλογικούς λόγους επειδή ο Τούρκος Πρόεδρος, δεν κατάφερε να τηρήσει την υπόσχεσή που έδωσε πριν τρία χρόνια για αποστολή Τούρκου αστροναύτη στο φεγγάρι το 2023 με εγχώριο πύραυλο.

Η ομάδα Axiom Mission 3 (Ax-3), στην οποία θα συμμετέχει ο Αλπέρ Γκερεζαβτσί, ο οποίος είναι πιλότος μαχητικών στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία για 15 χρόνια, προγραμματιζόταν να εκτοξευτεί τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στη 01:11. Τελικά, η εκτόξευση αναβλήθηκε για αύριο 19 Ιανουαρίου στις 0.49.

«Ας διατηρήσουμε τον ενθουσιασμό μας. Γίνονται τεστ και ελέγχοι για την εκτόξευση. Δεν μας έχουν πει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μας διαβίβασαν ότι χρειάζεται πρόσθετος χρόνος για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Το σημαντικό είναι να πραγματοποιηθεί η εκτόξευση με ασφάλεια. Πρέπει να διατηρήσουμε τον ενθουσιασμό μας», ανέφερε ο Τόύρκος Υπουργός Βιομηχανίας Μεχμέτ Φατίχ Κατζίρ.



‘Αναμνηστικό εισιτήριο’ από Υπουργείο



Πριν από την εκτόξευση, ετοιμάστηκε ένα διαστημικό ‘αναμνηστικό εισιτήριο’ από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας. Το αναμνηστικό εισιτήριο περιλαμβάνει τη φωτογραφία του Τούρκου αστροναύτη Αλπέρ Γκερεζαβτσί και το εθνόσημο που θα χρησιμοποιηθεί στη διαστημική αποστολή.

Ο Τούρκος Υπουργός Βιομηχανίας ανάρτησε το εισιτήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με hashtag ‘Be Proud Turkey’ και ‘Η πρώτη επανδρωμένη διαστημική αποστολή της Τουρκίας’.

«Ολόκληρη η Τουρκία θα κρατήσει την ανάσα της, βρισκόμαστε τώρα στο τελευταίο 24ωρο. Θα ολοκληρώσει αυτό το έργο με καλή τύχη, υγεία και επιτυχία», έγραψε ο Τούρκος Υπουργός.

Αμέσως μετά την ανάρτηση του Τούρκου Υπουργού ακολούθησε απάντηση από τον πρόεδρο Διεθνών Σχέσεων του Καλού Κομματος Νατσί Τσινισλί.

«Η ανάρτηση του κ. Υπουργού είναι ομολογία. ‘Space Souvenir’ από τον διαστημικό τουρισμό. Σωστός ορισμός. Ωστόσο, φοβάμαι ότι πριν από τις εκλογές, τα τουριστικά ταξίδια στο διάστημα, που κοστίζουν 55 εκατομμύρια δολάρια ανά άτομο, θα το πλασάρουν στο αγαπημένο μας Έθνος ως ‘Διαστημική Έρευνα’. Ανυπομονούμε για τις αναμνήσεις του διαστημικού τουρίστα».

Say?n Bakan’?n paylas?m? itiraf niteliginde.



Uzay turizminden ‘’Uzay Hat?ras?’’



Dogru tan?mlama:)



Fakat korkar?m ki, secim oncesi kisi bas? 55 Milyon Dolar tutan uzaya turistik seyahat aziz Milletimize ‘’Uzay Arast?rmas?’’ diye pazarlanmaya cal?s?lacak.



Uzay turistinin… https://t.co/Je5S0BEzFo — Naci Cinisli (@NaciCinisli) January 17, 2024

Έλον Μασκ υπεύθυνος για μεταφορά αστροναυτών



Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Axiom Space ιδρύθηκε το 2016 για να μεταφέρει κυβερνητικούς ή ιδιωτικούς αστροναύτες στο διάστημα.

Βάσει της συμφωνίας του με τη NASA, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός φιλοξενεί αστροναύτες που πηγαίνουν για εμπορικούς σκοπούς.

Ο Τούρκος αστροναύτης Αλπέρ Γκερεζαβτσί, θα συμμετέχει στην 3ης πτήση της Axiom Space. Οι εργασίες AX1 και AX2 έχουν ολοκληρωθεί στο παρελθόν. Μεταξύ των επιβατών της πρώτης πτήσης του Axiom Space, AX1, ήταν ένας Αμερικανός δισεκατομμυριούχος ακινήτων, ένας Καναδός επιχειρηματίας και ένας Ισραηλινός πιλότος. Ανάμεσα στους επιβάτες του AX 2 ήταν και δύο αστροναύτες από τη Σαουδική Αραβία.

Η εταιρεία Space X του Έλον Μασκ είναι πλέον υπεύθυνη για τη μεταφορά των αστροναυτών που έστειλε η Axiom στον διαστημικό σταθμό. Οι τέσσερις αστροναύτες στην αποστολή AX3, συμπεριλαμβανομένου του Αλπέρ Γκερεζαβτσί, θα πάνε στο διάστημα με το διαστημόπλοιο Dragon συνδεδεμένο στον πύραυλο Falcon 9 του Musk. Κυβερνήτης του διαστημόπλοιου είναι ο έμπειρος αστροναύτης της NASA του Axiom, Μικαέλ Λόπεθ Αλεγκρία, Αμερικανός πολίτης Ισπανικής καταγωγής. Αυτό είναι το 7ο διαστημικό ταξίδι του Αλεγκρία.

Ο Γκερεζαβτσί θα συνοδεύεται από έναν Σουηδό και έναν Ιταλό αστροναύτη που έχει πάει στο διάστημα μία φορά στο παρελθόν. Η εταιρεία Axiom Space βάζει επίσης διαστημικούς τουρίστες και κρατικούς αστροναύτες μέσω ενός αυστηρού προγράμματος εκπαίδευσης πριν τους μεταφέρει στο διάστημα, και αυτές οι εκπαιδεύσεις αποτελούν μέρος της συμφωνίας.

