ΣΥΡΙΖΑ: “Σάλπαραν” για Σπέτσες οι βουλευτές (βίντεο)

Η πρωτοβουλία του κ. Κασσελάκη συνεχίζει, πάντως, να προκαλεί δημόσιες έριδες στον ΣΥΡΙΖΑ. Ακραία αντιπαράθεση Ακρίτα – Καρανίκα για τις Σπέτσες

Αρχίζει σήμερα στις 16:00 στις Σπέτσες το πολυσυζητημένο τριήμερο εργασίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ με την Κουμουνδούρου να εκτιμά ότι θα υπάρξουν ελάχιστες απουσίες ενώ η Έλενα Ακρίτα και ο Νίκος Καρανίκας αντάλλαξαν βαρύτατες εκφράσεις για την κομματική διαδικασία στο νησί του Αργοσαρωνικού.

Στις Σπέτσες δεν αναμένεται να δώσει το «παρών» ο πρώην πρωθυπουργός και τέως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, η βουλεύτρια Επικρατείας, Έλενα Ακρίτα, η οποία είχε αντιπροτείνει να διεξαχθούν οι εργασίες σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες και η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, για προσωπικούς λόγους.

Από τις σημερινές εργασίες θα απουσιάζει και ο Ευάγγελος Αποστολάκης ο οποίος βρίσκεται στο Φόρουμ του Νταβός και θα φτάσει στις Σπέτσες αύριο, Σάββατο.

Η πρωτοβουλία του κ. Κασσελάκη συνεχίζει, πάντως, να προκαλεί δημόσιες έριδες στον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας, εξαπέλυσε βαριά φραστική επίθεση σε όσες και όσους πήραν αποστάσεις από την πρωτοβουλία του κ. Κασσελάκη, φωτογραφίζοντας μάλιστα την κυρία Ακρίτα.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Καρανίκας καταλόγισε «τυχοδιωκτισμούς» σε όσους διατύπωσαν ενστάσεις για την επιλογή του νησιού όπου διατηρεί εξοχική κατοικία ο πρόεδρος του κόμματος. «Κακώς ξεστομίστηκαν τέτοιοι τυχοδιωκτισμοί από στελέχη μας που προτρέπουν σε δημοσιότητες και φανφάρες με πρόσχημα την καταστροφή των χωριών και όχι την ανάγκη για συλλογική εργασία» ανέφερε και συμπλήρωσε υποτιμητικά: «Καλοί μου άνθρωποι, ο πρόεδρος καλεί για να γίνει αυτό που κάνει κάθε μεγάλος σοβαρός ζωντανός οργανισμός όταν θέλει να υπάρχει σύσφιξη και όσμωση σχέσεων και ιδεών και γι’ αυτό δεν σας καλεί για να περάσετε τούφα όπως έχετε συνηθίσει προφανώς για να αντιδράτε έτσι, αλλά για εργασία με ευθύνες και χρεώσεις σε ωραίο περιβάλλον».

Στον κ. Καρανίκα απάντησε σε οξύτατο τόνο η κυρία Ακρίτα. «Δε μάς παρατάς ρε Καρανίκα. Ασχολήσου με τα πόδια της Μενεγάκη κι άσε μας ήσυχους. Που τόσους μήνες με τη διάσπαση, έχουμε ξεσκιστεί στη δουλειά και θα μας την πεις κι από πάνω. Ασαπέρα αγόρι μου» ανέφερε σε δική της ανάρτηση.

