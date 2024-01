Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Σπέτσες: οι απουσίες και η πρόταση Κασσελάκη (βίντεο)

Το κλίμα που επικρατεί στις τριήμερες εργασίες της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στις Σπέτσες.

Στο σπίτι της οικογένειας του Στέφανου Κασσελάκη στις Σπέτσες, ξεκίνησαν οι τριήμερες εργασίες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές έφτασαν με το πλοίο της γραμμής το πρωί, με τέσσερις μόνο απουσίες, του Αλέξη Τσίπρα και των κυριών, Γεροβασίλη, Ακρίτα και Κοντοτόλη.

Τις εργασίες άνοιξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για συνεδρίαση, αλλά για μια παραγωγική και δημιουργική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ίσων.

Πρότεινε την από κοινού διαμόρφωση αξόνων για ένα «Εθνικό Σχέδιο για το Ελληνικό Όνειρο», με στόχο την ανασυγκρότηση εκ βάθρων του κράτους, ώστε να καταστεί αποδοτικό και να λειτουργεί για όλους( πχ Υγεία,, Κοινωνική Πρόνοια, Παιδεία, Ασφάλεια, Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοσύνη, κ.α.), την ευημερία και πρόοδο για όλους, για μια κοινωνία ισότητας, δικαιοσύνης και πολιτιστικής δημιουργίας, για μια πατριωτική και υπερήφανη Εξωτερική Πολιτική.

Στις Σπέτσες βρίσκονται ήδη οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την τριήμερη συνεδρίαση της ΚΟ που φιλοξενείται στο σπίτι του Στέφανου Κασσελάκη. Χαμογελαστοί έφτασαν στο νησί είτε μέσω πλοίου από τον Πειραιά, είτε μετέβησαν οδικώς μέχρι την Κόστα και από κει με καραβάκι που τους πέρασε απέναντι.

Ο Παύλος Πολάκης έφθασε στο νησί το βράδυ, λόγω προγραμματισμένου χειρουργείου. Αθηνά Λινού και Ρένα Δούρου θα φθάσουν στις Σπέτσες το Σάββατο. Την Κυριακή προγραμματίζεται η επιστροφή όλων των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην Αθήνα.

Αύριο οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 9:00 το πρωί, το μεσημέρι θα υπάρξει ένα διάλειμμα για φαγητό και οι εργασίες θα συνεχιστούν το απόγευμα, από τις 16:00 έως τις 21:00. Το βράδυ ο Στέφανος Κασσελάκης θα παραθέσει δείπνο στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε ταβέρνα του νησιού.

Ο Στέφανος Κασσελάκης φρόντισε να φτάσει αργά χθες το βράδυ στο νησί για να μην γίνει αντιληπτός από τα τηλεοπτικά συνεργεία προκειμένου να προετοιμάσει την υποδοχή και φιλοξενία των 33 βουλευτών του κόμματος.

Στην Αθήνα πάντως βγήκαν τα μαχαίρια ανάμεσα στον Νίκο Καρανίκα και την Έλενα Ακρίτα που αντέδρασε έντονα σε επικριτική ανάρτηση του πρώτου για τους βουλευτές που αντέδρασαν για τις Σπέτσες.

"Καλοί μου άνθρωποι, ο πρόεδρος δεν σας καλεί για να περάσετε τούφα όπως έχετε συνηθίσει, αλλά για εργασία με ευθύνες και χρεώσεις σε ωραίο περιβάλλον. Γι’ αυτό και θέλει να είστε προετοιμασμένοι με κείμενα και Power point…όσο άγνωστο και αν είναι" έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Καρανίκας.

Αιχμηρή ήταν η απάντηση της Έλλενας Ακρίτα η οποία έγραψε σε δημοσίευσή της: "Δε μάς παρατάς ρε Καρανίκα. Ασχολήσου με τα πόδια της Μενεγάκη κι άσε μας ήσυχους. Που τόσους μήνες με τη διάσπαση, έχουμε ξεσκιστεί στη δουλειά και θα μας την πεις κι από πάνω. Ασαπέρα αγόρι μου".





