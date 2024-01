Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Λαύριο: Αγχωτική νίκη για τον “Δικέφαλο”

Η αναμέτρηση κρίθηκε στην παράταση, με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο για 45 λεπτά.

Χρειάστηκε την παράταση για να κάμψει σήμερα, στο PAOK Sports Arena, για τη 15η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, την αντίσταση του Λαυρίου, με 66-65, ο ΠΑΟΚ. Αποτέλεσμα που ο «Δικέφαλος» πήρε αγχωτικά και με το οποίο επέστρεψε σε επιτυχία στο πρωτάθλημα, μετά τις τρεις συνεχείς ήττες που μετρούσε από τον Προμηθέα, το Μαρούσι και το Περιστέρι.

Με νταμπλ -νταμπλ τελείωσε το παιχνίδι για τους «ασπρόμαυρους» ο Τζάστιν Άλστον (17 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), το έργο του οποίου στήριξαν οι Άντριου Χάρισον (15 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζαμάνι ΜακΝίς (8 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα).

Κορυφαίος, αλλά και μοιραίος για το Λαύριο, ήταν ο Ξαβιέ Καστανέδα (18 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τον αγώνα παρακολούθησε, φτάνοντας λίγο πριν το τζάμπολ στη Θεσσαλονίκη, ο εσχάτως αποκτηθείς από τον ΠΑΟΚ, Μαρκίς Τάουνς.

Τα δεκάλεπτα: 14-10, 32-20, 40-42, 54-54, 66-65

Λάθη και επιθετική αφλογιστία για αμφότερες τις ομάδες στα πρώτα δυόμισι λεπτά της αναμέτρησης. Ο Φλάτεν, εκτελώντας από τα 6.75, άνοιξε, εν τέλει, «λογαριασμό» για το Λαύριο (0-3).

Ο «Δικέφαλος»... απάντησε με επιμέρους 10-2, έχοντας εκτελεστές από το τρίποντο τους Χάρισον, Μπελιάουσκας και τον ΜακΝίς, με δύο καρφώματα στο ενδιάμεσο και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 7’ με 10-5. Απόσταση η οποία, με τον Άλστον να μπαίνει στην εξίσωση, επιθετικά και αμυντικά, «ανέβηκε» στο 13’ στο +9 (23-14) και στο 18’ στο +12 (32-20).

Με εξαιρετική τρίτη περίοδο το Λαύριο ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό. Βάζοντας την μπάλα στο καλάθι με τους Καστανέδα, Γόντικα, εκμεταλλευόμενο, παράλληλα, τον αγωνιστικό αποπροσανατολισμό των «ασπρόμαυρων», έτρεξε σερί 5-19 και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 28’ με 37-39. Διαφορά που στο 31’ πήγε στο +5 (40-45).

Επενδύοντας στην πιεστική άμυνά του, με τους Τσιακμά, Σχίζα, κυρίως, ο ΠΑΟΚ «γύρισε» το ματς και με σερί 13-2 προηγήθηκε στο 37’ με 53-47.

Διαδοχικά τρίποντα από τους Ζάρρα, Μουράτο, έφεραν το παιχνίδι σε ισορροπία (53-53), με 1’20’’ να απομένει για το φινάλε. Με 1/2 βολές από τους Άλστον, Θόρντον (54-54), η κατάσταση έμεινε η ίδια, με συνέπεια το ματς να πάει στην παράταση.

Ισόπαλο ήταν το ματς μέχρι στο 42’ (60-60). Με την ψυχραιμία των Αλστον (2/2 βολές), Χάρισον (1/1 δίποντο), Φρίντρικσον (2/2 βολές), ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με 66-63, στα 35’’8 πριν το τέλος του έξτρα πενταλέπτου.

Με 33’’ για τη λήξη ο Καστανέδα, με 2/2 βολές, έκανε το 66-65, σκορ με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα, καθώς, μετά από χαμένη επίθεση του «Δικεφάλου», ο Καστανέδα έκανε βήματα και «έδωσε» τη νίκη στον ΠΑΟΚ.

Διαιτητές: Τσολάκος, Μαρινάκης, Μαγκλογιάννης

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): ΜακΝίς 8, Χάρισον 15 (2), Σχίζας, Φρίντρικσον 5 (1), Μαργαρίτης 2, Τσιακμάς 5 (1), Τσαϊρέλης 3, Αρσενόπουλος, Άλστον 17 (2), Μπελιάουσκας 11 (2).

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Φλάτεν 3 (1), Μουρ 3, Μουράτος 8 (2), Θόρτον 9 (2), Γόντικας 9, Τσάμης, Καστανέδα 18 (1), Καββαδάς, Γκρόμοβς 6, Ζάρρας 8 (2), Χόρχλερ 1.

