Πέθανε η Δήμητρα Ζαπονίδου

Θλίψη σκόρπισε στον ελληνικό αθλητισμό η είδηση θανάτου της Δήμητρας Ζαπονίδου.

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή η Δήμητρα Ζαπονίδου. Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί την απώλεια της πρώτης αρχηγού στην ιστορία της εθνικής γυναικών.

Συγκεκριμένα, η Δήμητρα Ζαπονίδου είχε δηλωθεί ως αρχηγός στον πρώτο επίσημο αγώνα στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, στις 15/4/58, στην νίκη επί του Λιβάνου με 68-32. Η Ζαπονίδου είχε σημειώσει 14 πόντους σε εκείνη την αναμέτρηση.

Σε συλλογικό επίπεδο, η Δήμητρα Ζαπονίδου ήταν από τις κορυφαίες μπασκετμπολίστριες του Πανιώνιου, με τον οποίο κατέκτησε το 1951 το Πρωτάθλημα Αθηνών-Πειραιώς γυναικών. Αργότερα αγωνίστηκε και στην Α.Ε. Αμπελοκήπων Αθηνών.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών (ΠΣΑΚΚ) για τον θάνατο της Δήμητρας Ζαπονίδου.

«Σε πένθος το ελληνικό μπάσκετ. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια της Δήμητρας Ζαπονίδου. Η πρώτη αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, δεν είναι πια μαζί μας και το ελληνικό μπάσκετ έγινε πιο φτωχό. Θα θυμόμαστε με αγάπη τα τρυφερά της λόγια για το μπάσκετ και τη ζωή και θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε τις σελίδες της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ με πρωταγωνίστρια την ίδια».

