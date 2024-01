Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Κωνσταντοπούλου: Επισπεύστε την ψήφιση, η ισότητα επείγει

Τι ανέφερε η επικεφαλής της Πλεύσςη Ελευθερίας για την ανάγκη διασφάλισης ισότητας μεταξύ όλων των πολιτών.

Την υποστήριξή της στο γάμο και τη γονεϊκότητα ανεξαρτήτως φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού επανέλαβε την Πέμπτη κατά την ομιλία της στη συνεδρίαση της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγκεκριμένα η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Το νομοσχέδιό σας, δεν καλύπτει το σύνολο των δικαιωμάτων που πρέπει να καλυφθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η απόλυτη ισότητα των πολιτών ανεξαρτήτως φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Ωστόσο ψηφίζουμε και θα ψηφίζουμε πάντα, όποια διάταξη φέρνει την κοινωνία, έστω και ένα βήμα πιο κοντά στην ισότητα αυτή για την οποία αγωνιζόμαστε. Καταθέστε το λοιπόν μια ώρα αρχύτερα. Είναι επιτέλους η ώρα των ίσων δικαιωμάτων για όλες και όλους, στο γάμο και την τεκνοθεσία. Δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι άνθρωποι. Καμία διάκριση δεν είναι ανεκτή».

