Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία: Η ομοφυλοφιλία δεν αποτελεί ψυχική νόσο

Η απάντηση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας σε όσους υποστηρίζουν ότι η ομοφυλοφιλία είναι ψυχική νόσος.

Με ανάρτησή της στο Facebook, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία παίρνει θέση απέναντι σε φωνές που επιμένουν στην ιατρικοποίηση και παθολογικοποίηση της ομοφυλοφιλίας εν έτει 2024, με αποκορύφωμα την εισήγηση του Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαου στη συνεδρίαση της Συνόδου της Ιεραρχίας για το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

«Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ) τονίζει, ρητά και κατηγορηματικά, ότι η ομοφυλοφιλία δεν αποτελεί ψυχική νόσο» επισημαίνεται στο δελτίο τύπου, με την ανακοίνωση να υπογράφει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στην εισήγησή του την 23η Ιανουαρίου, ο Μητροπολίτης και Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας ανέφερε μεταξύ άλλων:

Σύμφωνα με τον ίδιο, «από τότε που η ψυχιατρική διέγραψε την ομοφυλοφιλία από την λίστα των ψυχικών διαταραχών, παραιτήθηκε από τη σχετική έρευνα και έμειναν τα δύστυχα αυτά άτομα αβοήθητα με μοναδική συντροφιά την ελπίδα σε μια βολική νομοθεσία και τη διεκδίκηση δικαιωμάτων με παρελάσεις αυτοξευτελισμού και ντροπής».

Αν όχι στον μεσαίωνα, οι θέσεις του Μητροπολίτη γυρίζουν τουλάχιστον μισό αιώνα πίσω, πριν τον Δεκέμβριο του 1975 οπότε η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία αφαίρεσε την ομοφυλοφιλία από το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών 2 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders/DSM-II), αφαιρώντας την ουσιαστικά από τη λίστα με τις διαταραχές και νόσους από την ψυχική σφαίρα.

Το 2018 και με αφορμή δηλώσεις λειτουργών της εκκλησίας σχετικά με την ομοφυλοφιλία, η ΕΨΕ δήλωνε «στη διάθεση της Αρχιεπισκοπής για τη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερου διαλόγου, με ενημερωτικό χαρακτήρα, για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα», μέσα από ανάρτησή της και τότε στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της 26ης Μαρτίου 2018:

«Με αφορμή κοινωνικές απορίες και έντονες αντιδράσεις που έχουν προκύψει εξαιτίας δηλώσεων ορισμένων λειτουργών της εκκλησίας ως προς τις παραλλαγές σεξουαλικού προσανατολισμού, θέλουμε να επισημάνουμε τις τεράστιες προσπάθειες που καταβλήθηκαν στην διάρκεια του 20ου αιώνα για να υιοθετηθούν οι θέσεις ενός κλυδωνιζόμενου, δοκιμαζόμενου, αλλά και εντούτοις προωθούμενου κοινωνικού διαφωτισμού οι οποίες αφορούσαν τρεις θεμελιακούς άξονες: την υπέρβαση του ρατσισμού στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο αντισημιτισμός και η ξενοφοβία, την κατανόηση και αποδοχή της ομοφυλοφιλίας ως μία παραλλαγή της σεξουαλικής συμπεριφοράς και την απελευθέρωση των ψυχικά πασχόντων από τη διαιωνιζόμενη συμφορά του αποκλεισμού τους.

Η αποδοχή της ομοφυλοφιλικής ταυτότητας ανταποκρίνεται σε συμπεράσματα της θεωρητικής και κλινικής έρευνας της επιστημονικής μας κατεύθυνσης, στην συνδιαμόρφωση των οποίων έχουν συμβάλλει και θεολόγοι ή ιερείς ψυχοθεραπευτές, στη βάση της κλινικής ή ψυχοθεραπευτικής τους εμπειρίας.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία είναι στη διάθεση της Αρχιεπισκοπής για τη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερου διαλόγου, με ενημερωτικό χαρακτήρα, για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Ανάλογες προσπάθειες για διάφορες θεματικές ενότητες συνεχίζονται άλλωστε από δεκαετίες σε συνεργασία με την εταιρεία μας.

Το Δ.Σ. της ΕΨΕ»

Πηγη: ygeiamou.gr

