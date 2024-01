Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Αυτόματη υποβολή από την ΑΑΔΕ για τους “ξεχασιάρηδες”

Τι σχεδιάζει η ΑΑΔΕ εντός του έτους και από πότε θα ξεκινήσει να γίνεται η αυτόματη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Κάποτε ήταν «επανάσταση» η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σήμερα, απέχουμε μόλις λίγους μήνες από την ώρα που η ΑΑΔΕ όχι μόνο θα συμπληρώσει αλλά και θα υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων… στην εφορία.

Παράλληλα, στο τελικό στάδιο δοκιμών βρίσκεται ειδική εφαρμογή για κινητά, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι αφενός θα μπορούν απευθείας να πληρώνουν τους φόρους τους και αφετέρου να παρακολουθούν την εξέλιξη των αιτημάτων τους ή να αποθηκεύουν βασικά φορολογικά τους έγγραφα.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, παρουσιάζοντας το στρατηγικό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2024, έκανε γνωστό ότι φέτος οι δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων εκτός από προσυμπληρωμένες θα υποβάλλονται και αυτόματα στην ΑΑΔΕ, αν ο φορολογούμενος, για τον οποιονδήποτε λόγο, δεν προχωρήσει στην εμπρόθεσμη υποβολή τους.

Το μέτρο αφορά δυνητικά έως και 1 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν αποκλειστικά εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και δεν είχαν το προηγούμενο έτος μεταβολή στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση. Τα κουτάκια της δήλωσης θα συμπληρωθούν αυτόματα, ο φορολογούμενος απλώς θα τσεκάρει αν έχουν συμπληρωθεί σωστά και αν δεν χρειάζονται αλλαγές, με το πάτημα ενός κουμπιού η δήλωση θα υποβάλλεται με την αυτόματη έκδοση του εκκαθαριστικού.

Αν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, το σύστημα θα επιτρέπει διορθώσεις και προσθήκες. Στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης -απαιτούνται διατάξεις νόμου οι οποίες θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για τον χρόνο και τις διαδικασίες-, αν ο φορολογούμενος δεν έχει προχωρήσει στην υποβολή της δήλωσης, θα το κάνει μόνη της η ΑΑΔΕ, ενημερώνοντας τον φορολογούμενο για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. Κάπως έτσι, μια μεγάλη μερίδα εκπρόθεσμων δηλώσεων βγαίνει από το κάδρο.

Το τρίτο τρίμηνο του 2024 σχεδιάζεται, σύμφωνα με το euro2day.gr, η προσυμπλήρωση του εντύπου Ε9 για δωρεές και γονικές παροχές ακινήτων, ενώ ακολουθεί το 2025, η προσυμπλήρωση και του εντύπου Ε2 για τα εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρείες και ακίνητα. Στα σκαριά βρίσκονται και οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ και Ε3, χωρίς να υπάρχει οριστικό χρονοδιάγραμμα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, άλλωστε, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει εντός του έτους:

Εφαρμογή κινητού για φορολογικές υπηρεσίες ( πληρωμή φόρων, εξατομικευμένες ενημερώσεις και alerts, wallet με σημαντικά φορολογικά έγγραφα)

πληρωμή φόρων, εξατομικευμένες ενημερώσεις και alerts, wallet με σημαντικά φορολογικά έγγραφα) Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου και δελτίου αποστολής από το κινητό

Ενισχυμένο Τηλεφωνικό Κέντρο ΑΑΔΕ και Chatbot τεχνητής νοημοσύνης για παροχή ενημέρωσης και πλοήγηση στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

τεχνητής νοημοσύνης για παροχή ενημέρωσης και πλοήγηση στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ End-to-end ψηφιακή διακοπή επιχείρησης (α' τρίμηνο)

επιχείρησης (α' τρίμηνο) Ηλεκτρονική εφαρμογή για μείωση ΕΝΦΙΑ στα ασφαλισμένα ακίνητα (α' τρίμηνο)

για μείωση ΕΝΦΙΑ στα ασφαλισμένα ακίνητα (α' τρίμηνο) Ψηφιοποίηση λοιπών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου (β' τρίμηνο)

φορολογίας κεφαλαίου (β' τρίμηνο) Αναλυτικές ψηφιακές βεβαιώσεις Μητρώου με QR (β' τρίμηνο)

Μητρώου με QR (β' τρίμηνο) Οίκοθεν ΑΦΜ σε ανήλικα από 1 έως 12 έτη (β' τρίμηνο)

σε ανήλικα από 1 έως 12 έτη (β' τρίμηνο) Διαδοχή κληρονόμων στη διαχείριση αποβιωσάντων (β' τρίμηνο)

στη διαχείριση αποβιωσάντων (β' τρίμηνο) Αυτόματη συμπλήρωση Ε9 σε δωρεές και γονικές παροχές ακινήτων (γ' τρίμηνο)

Ε9 σε δωρεές και γονικές παροχές ακινήτων (γ' τρίμηνο) Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (γ' τρίμηνο)

και Διαχείρισης Ακινήτων (γ' τρίμηνο) Διασύνδεση με ΓΕΜΗ για νέες μεταβολές λοιπών νομικών προσώπων (γ' τρίμηνο)

για νέες μεταβολές λοιπών νομικών προσώπων (γ' τρίμηνο) End-to-end ψηφιακές μεταβολές έδρας και ΚΑΔ επιχείρησης (γ' τρίμηνο)

