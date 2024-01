Κόσμος

Μπελέρης: Απέρριψε και πάλι το δικαστήριο, το αίτημά του να ορκιστεί δήμαρχος

Τι δήλωσε στα ΜΜΕ ο συνήγορός του, ο οποίος μίλησε για πλαστά έγγραφα και προειλημμένες αποφάσεις.

Απορρίφθηκε και πάλι από το αρμόδιο δικαστήριο το αίτημα του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντη Μπελέρη για άδεια ορκωμοσίας. Ο συνήγορος του Μπελέρη μίλησε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αναφέροντας:

«Γίνονται παραβιάσεις του Συντάγματος. Παραβιάζεται το εκλογικό δικαίωμα. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος, πρέπει να δοθεί όρκος κι αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Θα προσφύγουμε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Η απόφαση αυτή εμφορείται από φασιστικό πνεύμα. Δε μας δόθηκε η δικαίωση που μας αντιστοιχούσε. Στην προηγούμενη δικάσιμο ο δικαστής μας προειδοποίησε, σχεδόν προανήγγειλε την απόφαση, οπότε υποβάλαμε αίτημα να εξαιρεθεί. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν κάποια πλαστά έγγραφα. Για την ημέρα που συνελήφθη ο Μπελέρη, έχουμε μια μαρτυρία με ψευδή στοιχεία. Σύμφωνα με το νόμο ο Μπελέρη δεν θα έπρεπε να καταδικαστεί αλλά να ικανοποιηθεί το αίτημά του».

