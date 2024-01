Κόσμος

Φρέντη Μπελέρης: Νέα αναβολή στη δίκη για την αποφυλάκισή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποια επιχειρήματα ζητήθηκε και χορηγήθηε η αναβολή, η οποία θα παρατείνει την ταλαιπωρία του Δημάρχου Χειμάρρας.

-

Αναβολή για την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου έλαβε τη Δευτέρα, η συνέχιση της εκδίκασης της πολύκροτης υπόθεσης του εκλεγέντος δημάρχου Χειμάρρας στην Αλβανία Φρέντη Μπελέρη.

Όπως μεταδίδει ο συντάκτης του ΑΝΤ1 Χρήστος Μαζανίτης, υπάλληλος των φυλακών ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει κατά τη δικάσιμο της Δευτέρας, ισχυρίστηκε πως δεν είχε την απαραίτητη εξουσιοδότηση από την διεύθυνση των φυλακών για να καταθέσει και έτσι αδυνατούσε να συμμετάσχει στη διαδικασία.

Το δικαστήριο χορήγησε στο σωφρονιστικό υπάλληλο προθεσμία 2 ημερών για να λάβει την προβλεπόμενη εξουσιοδότηση και πρόκειται να επανέλθει την Τετάρτη για τη συνέχιση της συνεδρίασής του.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα - Βόλος: Στην φυλακή ο 50χρονος που σκότωσε τον κουνιάδο του

Ερντογάν σε Τούρκο αστροναύτη: Ήσουν ο πρώτος αλλά δεν θα είσαι ο τελευταίος

Έγκλημα - Χαλκίδα: “Περιστατικό πριν 15 χρόνια “όπλισε” το χέρι της 39χρονης” (βίντεο)