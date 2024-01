Οικονομία

“Ο άλλος άνθρωπος” - Αλεξανδρής: ο Πολυχρονόπουλος έχει διαχειριστεί 40 εκατομμύρια ευρώ (βίντεο)

Τι αναφέρει ο συνήγορος του επικεφαλής της κοινωνικής κουζίνας “Ο άλλος άνθρωπος” για τις καταθέσεις δωρεών σε τραπεζικούς λογαριασμούς συγγενών του, την “σχέση” με τον τζόγο και τα περιουσιακά στοιχεία του.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, επικεφαλής της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος», που βρίσκεται στην δίνη της έρευνας για ξέπλυμα χρήματος, μετά από έρευνα των Αρχών για κατάθεση δωρεών σε λογαριασμούς συγγενικών του προσώπων, καθώς και αναφορών για χρήση μέρους των δωρεών για να ικανοποιηθεί το προσωπικό πάθος του για τον τζόγο.

Σε δηλώσεις του ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος αρνήθηκε ότι έχει παίξει στον τζόγο λεφτά από δωρεές και υποστήριξε πως υπάρχουν επαρκείς εξηγήσεις για όλα όσα φέρεται να το κατηγορούν, τα οποία θα εξηγήσει όταν κληθεί επισήμως από την Δικαιοσύνη.

Ο δικηγόρος του, Νίκος Αλεξανδρής, συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι όλα τα χρήματα που κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς συγγενών του από δωρεές, χρησιμοποιήθηκαν για ανάγκες σίτισης στο πλαίσιο της κοινωνικής κουζίνας.

Επεσήμανε ότι υπάρχουν εξηγήσεις για όλα όσα ακούγονται, καθώς και ότι ακόμη δεν υπάρχει κανένα επίσημο πόρισμα, αλλά μια προληπτική διάταξη, μια αρχική διαδικασία που έχει κινηθεί από τις Αρχές.

Τόνισε μάλιστα ότι «αν τελικώς τελειώσει η υπόθεση και ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος αποδειχθεί ότι δεν έχει κάνει κάτι μεμπτό, δυστυχώς δεν θα έχει ανάλογο χρόνο για να μιλήσει για αυτό στα ΜΜΕ, η λάσπη θα έχει μείνει».

Σημείωσε δε αυτό που και ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος» επισημαίνει στις τοποθετήσεις του ό,τι «ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο»

«Αυτός ο άνθρωπος μοιράζει 3.000 μερίδες φαγητού το πρωί και 3.000 φαγητού το βράδυ. Αν κάνουμε έναν πολλαπλασιασμό αυτό μας οδηγεί σε 18-20 εκατομμύρια μερίδες φαγητού. Βάλτε ένα κόστος 2 ευρώ κατ΄ ελάχιστον και θα δείτε ότι μιλάμε για τουλάχιστον 40 εκατομμύρια ευρώ που έχουν διακινηθεί. Όλα τα χρήματα πηγαίνουν στο φαγητό. Ακόμη και τώρα αν πάτε, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος κοιμάται μέσα στην κουζίνα», είπε ο κ. Αλεξανδρής

