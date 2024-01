Κόσμος

Ερυθρά Θάλασσα - Δένδιας: “Θετικά δεκτή” από την ΕΕ η πρότασή μας να ηγηθούμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης ηγεσίας στην Ερυθρά Θάλασσα

-

«Θετικά δεκτή» έγινε από το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ η πρόταση της Ελλάδας να γίνει στρατηγείο της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ το Στρατηγείο της Λάρισας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Τρίτη λίγο μετά τις 18.00 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά σε ανάρτησή του του ο κ. Δένδιας αναφέρει:

«Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, σήμερα στις Βρυξέλλες, κατά τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση "ΑΣΠΙΔΕΣ" στην Ερυθρά Θάλασσα, ενημέρωσα τους ομολόγους μου ότι η Ελλάδα προσφέρει το Στρατηγείο της Λάρισας, ως Στρατηγείο για την Επιχείρηση, καθώς επίσης ότι έχει την ετοιμότητα να αναλάβει τη Διοίκηση της Επιχείρησης. Η προσφορά μας έγινε θετικά δεκτή».

Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, σήμερα στις Βρυξέλλες, κατά τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα, ενημέρωσα τους ομολόγους μου ότι η Ελλάδα προσφέρει το Στρατηγείο της Λάρισας, ως Στρατηγείο για την Επιχείρηση, καθώς επίσης ότι έχει… pic.twitter.com/4dkFNupOtf — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 31, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Βορίδης: Δεν υπάρχει “δεξιά συνιστώσα”, κανείς δεν πιέζει κανείς να ψηφίσει “ναι”

Έβρος - Θάνατος βρέφους: Ποντίκια είχαν δαγκώσει και “κόψει κομμάτια” από την αδελφή του

Εύβοια: Επιτέθηκε στον ΑμεΑ γιο της συζύγου του με πυρακτωμένο σίδερο