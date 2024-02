Κοινωνία

Υπουργείο Εργασίας: Έκρηξη βόμβας απέναντι από το κτήριο

Την ευθύνη ανέλαβε η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα».

Έκρηξη βόμβας σημειώθηκε στη 01:29 έξω από το υπουργείο Εργασίας.

Προηγήθηκε τηλεφώνημα αγνώστου σε εφημερίδα, που προειδοποίησε ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός έξω από το υπουργείο και επρόκειτο να πυροδοτηθεί σε 40 λεπτά. Ο άγνωστος είπε ότι την ευθύνη αναλαμβάνει η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα».

Το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε από την εφημερίδα στις 00:48. Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως τον χώρο. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σταδίου, από το ύψος της Πεσματζόγλου. Παράλληλα στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛΑΣ.

Ο μηχανισμός, διευκρίνισε η ΕΛΑΣ, εξερράγη στη 01:29, προκαλώντας υλικές ζημιές. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (ΔΑΕΕΒ).

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Σήμερα (03-02-2024) και ώρα 00:48 το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την Εφημερίδα των Συντακτών ότι είχαν δεχθεί τηλεφώνημα σχετικά με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Εργασίας, ο οποίος επρόκειτο να εκραγεί σε 40 λεπτά.

Ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, πραγματοποιώντας εκτροπή της κυκλοφορίας.

Ο μηχανισμός εξερράγη την 01.29 ώρα προκαλώντας υλικές ζημιές.

Προανάκριση διενεργείται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β)

