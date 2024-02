Πολιτική

Αγρότες - Βορίδης: Τον Σεπτέμβριο θα δούμε τι άλλο χρειάζεται και τι μπορεί να γίνει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το αίτημα των αγροτών να είναι 7 λεπτά του ευρώ η κιλοβατώρα αντί για -0,13-0,14 ευρώ

-

Με βασικό θέμα συζήτησης, τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης άνοιξε παράθυρο νέων μέτρων ενίσχυσης, αλλά από τον Σεπτέμβριο. Την επομένη των ευρωεκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθούν να είναι ηγεμονικοί, εκτίμησε εξ άλλου, ενώ έκανε γνωστό πως ποτέ δεν του ζητήθηκε η παραίτησή του εξαιτίας της στάσης του στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

Για το αίτημα των αγροτών να είναι 7 λεπτά του ευρώ η κιλοβατώρα αντί για -0,13-0,14 ευρώ, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι, «αυτό είναι μία πολύ σημαντική μείωση που δώσαμε αλλά ο πρωθυπουργός δεν είπε μόνο αυτό. Είπε ότι ρυθμίζει κατά 70% τα χρέη των αγροτών για άρδευση, δηλαδή κόστος που αναλαμβάνει ο προϋπολογισμός για αρδευτικές δαπάνες. Αυτό είναι μία τεράστια διευκόλυνση».

«Θα δούμε τι είναι ακόμη εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει», πρόσθεσε, «θα το δούμε όταν έρθει η ώρα εκείνη, ο Σεπτέμβριος δηλαδή, τι είναι το πρόσθετο, το οποίο χρειάζεται και μπορεί να γίνει. Έχουμε και το μάτι μας στραμμένο στον προϋπολογισμό, τώρα ξεκίνησε να εκτελείται. Θα δούμε την εκτέλεσή του και τις δυνατότητες που έχουμε. Επί παρόντος δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε».

«Από πλευράς Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατορθώσαμε συνολικά τα ποσά, βασική ενίσχυση συν οικολογικά σχήματα, να είναι τα ίδια. Αυτή ήταν τεράστια επιτυχία», επεσήμανε σε άλλο σημείο της συνέντευξης επικρίνοντας ταυτοχρόνως τα κόμματα της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών για την πίεση που άσκησαν «να υπάρχουν μετακινήσεις σε ‘πρασινίσματα’ και οικολογικές πολιτικές σε σχέση με τη γεωργία» είπε ο Υπουργός μιλώντας στο Mega.

Όμως, συνέχισε, «η Νέα Δημοκρατία, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Ελλάδα έδωσαν τεράστια μάχη εδώ και μάλιστα είχαμε τότε ένα μεγάλο κίνδυνο, τον οποίον απέτρεψε ο πρωθυπουργός, τη λεγόμενη εσωτερική σύγκλιση». Εν τέλει, «το μεγάλο ζήτημα – και το άνοιξε ο πρωθυπουργός και τώρα με τις κινητοποιήσεις των αγροτών έρχεται επιτακτικά, δεν μιλώ μόνο για την Ελλάδα, μιλώ για την Ευρώπη – είναι ότι πρέπει να ξαναδούμε την ΚΑΠ. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει φιλο-αγροτική κατεύθυνση. Η εμμονή, η οποία υπήρξε για ορισμένα μέτρα, υπερβολικά κατά τη γνώμη μου, στα θέματα των οικολογικών σχημάτων, θα πρέπει να την ξαναδούν».

Επιπροσθέτως, ένα δεύτερο ζήτημα, τόνισε ο κ. Βορίδης, στο οποίο «έχουν 100% δίκιο – το έθεσε ο πρωθυπουργός – είναι ότι δεν μπορείς να έρχεσαι στους δικούς μας αγρότες να τους βάζεις αυστηρές περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, αυστηρές προϋποθέσεις παραγωγής, αυστηρές προϋποθέσεις στα προϊόντα φυτοπροστασίας […] να υπάρχει αυξημένη προστασία του περιβάλλοντος και αυξημένη ποιότητα στα τρόφιμα, σωστά, και μετά να πηγαίνεις να κάνεις συμφωνία με τη Λατινική Αμερική και να έρχονται ανταγωνιστικά προϊόντα, τα οποία δεν έχουν τηρήσει καμία από αυτές τις προϋποθέσεις».

Στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, ερωτηθείς εν προκειμένω για την άποψη της Εκκλησίας, ανέφερε ότι είναι «απολύτως σεβαστή, είναι η δική της οπτική και η συζήτηση κλείνει εκεί». Ενώ στο ερώτημα αν του ζητήθηκε να παραιτηθεί, απάντησε μονολεκτικά, κατηγορηματικά: «Ποτέ». Για τα θέματα της παιδείας, ο Μ. Βορίδης είπε πως συνομίλησε την Παρασκευή με τον Κ. Πιερρακάκη και «περιμένουμε εντός των ημερών να “σηκώσουμε” το νομοσχέδιο προς διαβούλευση, η νομοθετική πρωτοβουλία προχωράει κανονικά», διαβεβαίωσε.

Για την επέμβαση της αστυνομίας στο ΑΠΘ απάντησε πως είναι «απευκταία και ύστατο καταφύγιο, αλλά στο τέλος ναι». ‘Αλλωστε, συμπλήρωσε, «οι πρυτανικές αρχές έχουν την κύρια ευθύνη σε σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων. Καλώς διεκδικείται το αυτοδιοίκητο και μπράβο που δόθηκε. Όμως, το αυτοδιοίκητο δεν είναι μόνο το δικαίωμα να διοικώ, είναι και η ευθύνη να διοικώ αποτελεσματικά», δήλωσε. Και, «στο τέλος της ημέρας τα πανεπιστήμια πρέπει να λειτουργήσουν και όλοι θα πρέπει να είμαστε συντονισμένοι – είμαι βέβαιος ότι οι πρυτανικές αρχές είναι συντονισμένες με την κυβέρνηση – προκειμένου να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια».

Ιδίως για τις καταλήψεις ως μέσο διεκδίκησης, ανέφερε ότι η διακοπή της λειτουργίας (των πανεπιστημίων) αποτελεί «έκνομη ενέργεια», ενώ προέβλεψε ότι «θα υπάρξει ένας αποτελεσματικός συναγωνισμός ανάμεσα στα ιδιωτικά και τα δημόσια πανεπιστήμια». ‘Αλλωστε στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο θα υπάρχει δέσμη μέτρων που θα ενισχύουν τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τέλος για τον πήχη των ευρωεκλογών, «θα πάμε πάρα πολύ καλά, καταπληκτικά. Την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει στην πραγματικότητα καμία αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, θα εξακολουθεί να είναι ηγεμονικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία», σημείωσε κλείνοντας ο υπουργός Επικρατείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέταξε...κάνναβη κατά τη διάρκεια καταδίωξης



Αγρότες – Μαρινάκης: Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα ενίσχυσης



Κεντρική Τράπεζα Τουρκίας: “Βόμβα” με την παραίτηση της Ερκάν