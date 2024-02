Κοινωνία

Πανεπιστημίου - Τροχαίο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φανάρι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πανεπιστημίου όταν ΙΧ, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε πάνω σε φανάρι.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Σίνα, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες παρά μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο έφτασαν άνδρες της ΕΛΑΣ οι οποίοι απέκλεισαν το σημείο για τους πεζούς. Όπως ήταν φυσικό, στο σημείο δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα.

