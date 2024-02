Κοινωνία

Τέμπη: Υπαίθριο έργο τέχνης κοντά στο σημείο της τραγωδίας (εικόνες)

Πελώρια "καρφιά" συμβολίζουν τον πόνο για το πένθος και το θυμό για τους υπαιτίους. Τι είπε ο δηmιουργός του έργου.

Μία υπαίθρια εικαστική εγκατάσταση εκτέθηκε στα Τέμπη, 500 μέτρα νοτιότερα από το σημείο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος 28ης Φεβρουαρίου 2023, στη μνήμη όλων των θυμάτων και κυρίως των νέων σε ηλικία.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα καλλιτεχνικού ρεπορτάζ monopoli.gr , το έργο του εικαστικού Γιώργου Κόφτη ονομάζεται «58 καρφιά στα Τέμπη» και αποτελείται από 58 μεταλλικούς σωλήνες 2-2,5 μέτρων.

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του, «θέλουμε να πούμε στα παιδιά και στους συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών πως δεν υπάρχει κανείς που δεν θυμάται. Δεν σας ξέχασε κανείς».

