Ανδραβίδα - Ξυλοδαρμός παιδιού: "Έχω βίντεο με τη στιγμή που χτυπούν το παιδί μου" λέει στον ΑΝΤ1 η μητέρα (βίντεο)

Πώς έγινε το περιστατικό, την αντίδραση του σχολείου και τι της είπαν τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου για τα δύο άτομα που έδειραν τον γίο της. Η μητέρα του παιδιού που ξυλοκοπήθηκε σε σχολείο στην Ανδραβίδα μιλάει στον ΑΝΤ1 και το "Καλημέρα Ελλάδα".

Η μητέρα του παιδιού, που έδειραν δύο συμμαθητές του στο σχολείο και τραβούσαν βίνετο μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκμπομπή "Καλημέρα Ελλάδα". Το περιστατικό είχε συμβεί την Παρασκευή και η μητέρα περιγράφει πώς ξεκίνησε η διαμάχη των δυο άλλων παιδιών με τον γιό της.

«Είχε ξεκινήσει μια παρεξήγηση με ένα άλλο μαθητή σε μια εκδρομή είχαν λογομαχίες και το παιδί μου δέχτηκε απειλές. Την Παρασκευή την τέταρτη ώρα είχε διάλειμμά το παιδί μου και οι άλλοι δυο είχαν σχολάσει.Το πήγαν στην πίσω πλευρά του σχολείου το έδερναν και τραβούσαν βίντεο.»

Συνεχίζει λέγοντας για την ελλιπή ενημέρωση που είχε από το σχολείο «Οι καθηγητές πήγαν και ήταν χτυπημένο, το είδαν έβαλαν πάγο αλλά δεν με ενημέρωσε κανένας καθηγητής κανένα μαθητής.Ήρθε το παιδί μου είπε τι έγινε το κατήγγειλα στην αστυνομία και το είπα στον διευθυντή πήγα και στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μου είπαν ότι οι μαθητές θα έχουν την τιμωρία που αρμόζει.»

Στην κατοχή της η μητέρα έχει βίντεο που δείχνει οτι το περιστατικο συνέβη μέσα στο σχολειο «Υπάρχει βίντεο ότι έγινε μέσα στο σχολείο καθώς την ώρα που έγινε το παιδί μου είχε μάθημα. Αυτά τα παιδιά είχανε εμπλακεί ξανά και σε άλλες φασαρίες.Ένας καθηγητής με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «μας εκθέτετε με ψέματα»

Όπως λέει το παιδί της δεν έχει πάει στο σχολείο μετά το περιστατικό.«Το παιδί δεν πήγε στο σχολείο καθώς δεν έχει την ψυχολογική κατάσταση. Τα υπόλοιπα παιδιά λένε ευχαριστώ γιατί μας έσωσες από αυτά τα παιδιά.Τα άλλα παιδιά που έδειραν τον γιο μου πήγαν στο σχολείο. Με τον έναν γονιό μίλησα αλλά είπε ότι δεν έφταιγε το παιδί του.»





