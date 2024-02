Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: Ο Σούνακ δηλώνει σοκαρισμένος

Η είδηση ότι ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο, μονοπωλεί το ενδιαφέρον στη Βρετανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δήλωσε σήμερα σοκαρισμένος από την είδηση ότι ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο και εξέφρασε την ελπίδα ο μονάρχης να μπορέσει να αναρρώσει γρήγορα τονίζοντας ότι η νόσος εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, ότι ο Κάρολος, ο οποίος βρίσκεται στον βρετανικό θρόνο εδώ και 18 μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας του βασίλισσας Ελισάβετ, θα αναβάλει τις δημόσιες υποχρεώσεις του για να υποβληθεί σε θεραπεία.

Ο μικρότερος γιος του 75χρονου μονάρχη, ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος έχει απαρνηθεί τα βασιλικά του καθήκοντα μεταβαίνει σήμερα στη Βρετανία, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, ενώ ο μεγαλύτερος αδελφός του και διάδοχος του θρόνου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αναμένεται να αναλάβει κάποιες από τις υποχρεώσεις του Καρόλου.

Ο Σούνακ δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC σοκαρισμένος και λυπημένος από την είδηση. "Οι σκέψεις μας είναι με εκείνον και την οικογένειά του. Ξέρετε, ευτυχώς, βρέθηκε εγκαίρως", είπε ο πρωθυπουργός.

Ο Κάρολος φέρεται να σχεδιάζει να συνεχίσει να ασκεί μεγάλο μέρος των ιδιωτικών του καθηκόντων ως μονάρχη, περιλαμβανομένης της εβδομαδιαίας επικοινωνίας του με τον πρωθυπουργό, και ο Σούνακ είπε ότι βρίσκεται σε τακτική επαφή με τον βασιλιά.

"Αυτό φυσικά θα συνεχιστεί φυσιολογικά και θα διαχειριζόμαστε τα πάντα", πρόσθεσε ο Σούνακ.

