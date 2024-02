Αθλητικά

Ντόχα - Πόλο γυναικών: Βαριά ήττα για την Ελλάδα

Η Εθνική γυναικών υπέστη βαριά ήττα από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ισπανίας για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες.

Η Ισπανία αποδείχθηκε για άλλη μία φορά ανυπέρβλητο εμπόδιο για την εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών, που γνώρισε την πρώτη ήττα της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Ντόχα. Η ελληνική ομάδα, αγωνιζόμενη χωρίς τις Νικόλ Ελευθεριάδου και Ιωάννα Χυδηριώτη (αμφότερες ταλαιπωρούνται από μία ίωση), συνετρίβη 16-8 από τη "ρόχα" και πλέον την Πέμπτη (8/2, 19:30) θα χρειαστεί νίκη επί της Κίνας, για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση του Β΄ ομίλου και να έχει πιο εύκολη διασταύρωση (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου με το Καζακστάν) στο χιαστί ματς για πρόκριση στα προημιτελικά. Οι πρωταθλήτριες Ασίας νίκησαν νωρίτερα σήμερα τη Γαλλία με 11-10 στα πέναλτι, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά το εισιτήριο για τη Β΄ φάση της διοργάνωσης.

Η Ιωάννα Σταματοπούλου, που προτιμήθηκε για τη θέση της βασικής τερματοφύλακα αντί της Χρυσής Διαμαντοπούλου, ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς με τέσσερις αποκρούσεις και το συγκρότημα της Αλεξίας Καμμένου προηγήθηκε 3-1 στο 6ο λεπτό. Με πολύ δύσκολο γκολ της Εσπάρ, σχεδόν στην εκπνοή της πρώτης περιόδου, η Ισπανία μείωσε και με το ξεκίνημα του δεύτερου οκταλέπτου η Ορτίθ με πέναλτι ισοφάρισε, για να έρθει αμέσως μετά το 4-3 από τη Λέιτον.

Από εκεί και πέρα οι φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης. Παρότι η Μαργαρίτα Πλευρίτου έδωσε προσωρινά μία λύση, οι διεθνείς έχασαν πολλές επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα και η Ισπανία, με δύο πανομοιότυπα γκολ της Μάικα Γκαρσία από τα 2μ., έφτασε τη διαφορά στο +3 (7-4), πριν μειώσει η Βάσω Πλευρίτου λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Με ποσοστό 3/15 στην παίκτρια παραπάνω και αργές αντιδράσεις στην άμυνα, οι διεθνείς δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν τίποτα απέναντι σε μία από τις ισχυρότερες ομάδες του κόσμου, η οποία δεν τους... χαρίστηκε και έφτασε σε μία ευρεία νίκη, μεγαλύτερη ακόμη κι από το 13-5 του ημιτελικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν, τον περασμένο μήνα.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 5-2, 4-2, 5-1

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Νίνου (περιφέρεια), 1-1 Ορτίθ (π.π.), 1-2 Ξενάκη (π.π.), 1-3 Νίνου (περιφέρεια), 2-3 Εσπάρ (περιφέρεια), 3-3 Ορτίθ (πέναλτι), 4-3 Λέιτον (π.π.), 5-3 Ορτίθ (πέναλτι), 5-4 Μαργ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 6-4 Γκαρσία (φουνταριστός), 7-4 Γκαρσία (φουνταριστός), 7-5 Β. Πλευρίτου (π.π.), 8-5 Εσπάρ (π.π.), 9-5 Ορτίθ (περιφέρεια), 10-5 Πιράλκοβα (περιφέρεια), 10-6 Ελευθ. Πλευρίτου (πέναλτι), 11-6 Φόρκα (περιφέρεια), 11-7 Ελευθ. Πλευρίτου (φουνταριστός), 12-7 Αρ. Ρουίθ (περιφέρεια), 13-7 Κρέσπι (περιφέρεια), 14-7 Ελ. Ρουίθ (π.π.), 15-7 Γκαρσία (π.π.), 16-7 Φόρκα (π.π.), 16-8 Ξενάκη (π.π.)..

Η εθνική είχε 3/15 με παίκτρια παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 3 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

Η Ισπανία είχε 6/8 με παίκτρια παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 6 γκολ από την περιφέρεια και 2 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Κρέσπι (5΄29΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα) και η Κάμους (4΄37΄΄ πριν τη λήξη του ματς).

Διαιτητές: Σεβέρο (Ιταλία), Κάεσλερ (Αυστραλία)

Οι συνθέσεις:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Μιγκέλ Οκα): Εστερ, Εσπάρ 2, Ορτίθ 4, Πέρεθ, Κρέσπι 1, Ελ. Ρουίθ 1, Φόρκα 2, Κάμους, Γκαρσία 3, Λέιτον 1, Τερέ, Αρ. Ρουίθ 1, Πιράλκοβα 1

ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Μαργ. Πλευρίτου 1, Ξενάκη 2, Ασημάκη, Πάτρα, Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 1, Γιαννοπούλου, Μυριοκεφαλιτάκη, Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Τριχά