Κοινωνία

Επιχείρηση “Illuminati” - Διακίνηση Μεταναστών: “χρυσά” εισιτήρια και πάνω από 1000 πλαστά έγγραφα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως δρούσε η εγληματική οργάνωση. Τι βρήκε και κατέσχεσε η αστυνομία.

-

Κύκλωμα πλαστογραφίας και παράνομης διακίνησης μεταναστών εξουδετέερωσε το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική ονομασία «ILLUMINATI». Εκτιμάται ότι το κύκλωμα έχει αποκομίσει χρηματικά ποσά που αγγίζουν τις 450.000 ευρώ, ενώ είχε οργανώσει την παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 50 μεταναστών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, εξαρθρώθηκε, στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική ονομασία «ILLUMINATI», εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν στην πλαστογραφία ταξιδιωτικών εγγράφων και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024, σε περιοχή της Αθήνας, -2- μέλη της οργάνωσης κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, κατ΄ εξακολούθηση, ενώ αναζητούνται ακόμη -2- μέλη της.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2023, λειτουργούσαν υπερσύγχρονο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, ακόμα και νέου τύπου με τη μορφή πλαστικής κάρτας, ώστε να διευκολύνουν την παράνομη είσοδο – έξοδο μεταναστών στη χώρα, αποκομίζοντας έτσι οικονομικό όφελος που ανερχόταν από -4.500- έως -6.000- για κάθε άτομο.

Συγκεκριμένα, με τη χρήση πλαστών εγγράφων τα οποία κατήρτιζαν οι ίδιοι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οργάνωναν παράνομες προωθήσεις μεταναστών αεροπορικά από την Ελλάδα προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με κυριότερους προορισμούς τη Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία και την Πολωνία.

Πιο αναλυτικά, ως προς τον τρόπο δράση τους:

αφού συνεννοούνταν με τους υπό προώθηση μετανάστες, έκαναν κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων με εικονικά στοιχεία επιβατών,

ακολούθως ο πλαστογράφος λάμβανε σε ψηφιακή μορφή φωτογραφίες τους και κατήρτιζε ανάλογα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, σύμφωνα με τα εικονικά στοιχεία που αναγράφονταν στις κάρτες επιβίβασης,

έπειτα, έστελνε τα έγγραφα που είχε καταρτίσει σε ψηφιακή μορφή για τελική έγκριση σε έτερο μέλος, το οποίο είχε συνάψει την αντίστοιχη συμφωνία παράνομης προώθησης και κανόνιζε την παράδοση των εγγράφων σε φυσική μορφή.

Η ιδιαίτερα έντονη δράση της οργάνωσης καταδεικνύεται από το ότι διακινούσαν πλαστά έγγραφα και σε συνεργαζόμενα δίκτυα παράνομης διακίνησης ή «νομιμοποίησης» μεταναστών, γεγονός που ενισχύεται και από τα συνολικά -1.014- ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων προσώπων και αμφιβόλου γνησιότητας που βρέθηκαν.

Παράλληλα, οι τεράστιες δυνατότητες που είχαν στην κατ’ επάγγελμα κατάρτιση και εμπορία πλαστών εγγράφων, με ικανό απόθεμα ώστε να καλύψουν την οποιαδήποτε ανάγκη, επιβεβαιώνεται και από το μεγάλο εύρος των χωρών των εγγράφων που διέθεταν.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-800- πλαστικές λευκές κενές κάρτες για κατάρτιση πλαστών εγγράφων,

πλήρως καταρτισμένα έγγραφα διαφόρων χωρών (-182- Δελτία Ταυτότητας, -115- Διαβατήρια, -21- Άδειες Διαμονής, -19- Άδειες Ικανότητας Οδήγησης),

υπό κατάρτιση πλαστά έγγραφα (-374- Δελτία Ταυτότητας , -275- Άδειες Παραμονής, -23- Κάρτες Πολίτη, -5- Δελτία Αιτούντος Άσυλο),

επαγγελματικός εκτυπωτής με δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης σε διάφορες επιφάνειες και με διαφορετικές ποιότητες εκτύπωσης,

-2- συσκευές εκτύπωσης και εγχάραξης πλαστικών καρτών πλαστικοποιητής,

-2- συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων USB,

-2- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

πλήθος γραφικής ύλης και μικροϋλικών που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση πλαστών εγγράφων,

-3- κινητά τηλέφωνα ,

-12.680- ευρώ και

δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ως μέσο μεταφοράς - διανομής πλαστών εγγράφων.

Εκτιμάται ότι το κύκλωμα έχει αποκομίσει χρηματικά ποσά που αγγίζουν τις -450.000- ευρώ, ενώ είχε οργανώσει την παράνομη διακίνηση τουλάχιστον -50- μεταναστών.

Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση διατηρήθηκε στενή συνεργασία, με το European Migrant Smuggling Center (E.M.S.C.) της EUROPOL πραγματοποιώντας ανταλλαγή και ανάλυση επιχειρησιακών πληροφοριών που οδήγησαν στη ταυτοποίηση των βασικών υπόπτων της οργάνωσης. Κατά την Ημέρα Δράσης (Action Day) κλήθηκε ειδικός εμπειρογνώμονας της EUROPOL προκειμένου να συνδράμει στην ανάλυση σε πραγματικό χρόνο των πληροφορικών στοιχείων με τη χρήση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων της EUROPOL, «MOBILE OFFICE».

Από ελληνικής πλευράς, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (ΕΣΕ) και της δράσης EMPACT 2.2 EAST MED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η Ελλάδα, ενώ με πρωτοβουλία της ανωτέρω υπηρεσίας έχει κινηθεί σχετικός επιχειρησιακός φάκελος στην EUROPOL υπό τη κωδική ονομασία Op. ILLUMINATI.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: Ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση από 30 άτομα!

Ρέθυμνο - Βιασμοί ανήλικης: Οι έρευνες, η καταγγελία και οι εμπλεκόμενοι

Οι αγρότες κλιμακώνουν: Αποφάσισαν κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ και συλλαλητήριο