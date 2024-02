Αθλητικά

Ντόχα – πόλο: Η Ελλάδα “έπνιξε” τη Βραζιλία

Μετά την Κίνα, σειρά είχε η Βραζιλία να υποκύψει στην συντριπτική ανωτερότητα των Ελλήνων διεθνών.

Πρωινός... περίπατος υπ΄ αριθμόν 2 για την εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Ντόχα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνέτριψε 23-4 τη Βραζιλία, σε ένα ματς όπου δέχθηκε τρία γκολ μέσα σε ένα διάστημα 3,5 λεπτών στην πρώτη περίοδο και άλλο ένα προς τη λήξη του αγώνα.

Όπως ήταν εξ αρχής αναμενόμενο, η πρώτη θέση του Β΄ ομίλου και η απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά θα κριθεί την Παρασκευή (9/2, 18:00) στο ματς με τη Γαλλία, Οι «τρικολόρ» νίκησαν 16-9 την Κίνα στο εναρκτήριο παιχνίδι της σημερινής ημέρας και έφτασαν κι αυτοί τους έξι βαθμούς.

Ο Θοδωρής Βλάχος αυτή τη φορά έδωσε... ρεπό στον Αγγελο Βλαχόπουλο (στην πρεμιέρα δεν είχε παίξει ο Γιάννης Φουντούλης), ενώ ο Νίκος Παπανικολάου έκανε ντεμπούτο σε μεγάλη διοργάνωση, παίρνοντας τη θέση του Ζαννή Αλαφραγκή. Η εθνική δέχθηκε τρία γκολ στην πρώτη περίοδο, αλλά επιθετικά βρήκε από το ξεκίνημα ρυθμό, «χτύπησε» από την περιφέρεια και στην κόντρα και δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες. Οταν οι διεθνείς άρχισαν να πρεσάρουν, οι Βραζιλιάνοι δεν είχαν απαντήσεις και έμειναν «άσφαιροι» για 24 λεπτά, με την ελληνική ομάδα να πετυχαίνει 20 αναπάντητα γκολ!

Οι δύο τερματοφύλακες μοιράστηκαν το χρόνο συμμετοχής, με τον Μάνο Ζερδεβά και ξεκινάει και τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να τον αντικαθιστά στα μισά του τρίτου οκταλέπτου. Σκόραραν όλοι οι παίκτες γηπέδου πλην του Γκιουβέτση, με τον Παπανικολάου να σημειώνει κι αυτός το παρθενικό του γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 4-0, 6-0, 7-1.

Η εθνική είχε 6/8 με παίκτη παραπάνω, 5/5 πέναλτι, 6 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού, 3 στην κόντρα και 1 με μπάσιμο.

Η Βραζιλία είχε 2/5 με παίκτη παραπάνω και 2 γκολ από την περιφέρεια.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Κοουτίνιο (4΄18΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα) και ο Καμπράλ (2΄07΄΄ πριν το τέλος του παιχνιδιού).

Διαιτητές: Κουν (Ουγγαρία), Σεβέρο (Ιταλία)

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης, Φουντούλης 4, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 3, Αργυρόπουλος 3, Κάκαρης 3, Νικολαϊδης 1, Τζωρτζάτος, Καλογερόπουλος 3, Παπανικολάου 1

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Μπάρμπαρο Ντίας): Μπαρέλα, Καμπράλ, Ναρντάκι, Κοουτίνιο, Αντράντε, Ρ. Ρεάλ, Π. Ρεάλ 1, Πιρές 2, Ντα Σίλβα, Γκιμαράες 1, Σίλβα, Μέντες, Καρσαλάντε

