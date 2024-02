Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: Υδροχλωρικό οξύ σε σχολείο κινητοποίησε την Αστυνομία

Συναγερμός σήμανε μετά από τον εντοπισμό του επικίνδυνου χημικού, πυο θα μπορούσε να προκαλέσει έως και ανήκεστη βλάβη σε όποιον έρθει σε άμεση επαφή.

Την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας προκάλεσε ο εντοπισμός δύο μπουκαλιών με υδροχλωρικό οξύ σε σχολείο του Νομού Ηρακλείου.

Τα μπουκάλια που βρήκε η καθαρίστρια του σχολείου είναι πλαστικά και το ένα εξ αυτών ήταν γεμάτο με την καυστική ουσία που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στους μαθητές.

Η εργαζόμενη στην καθαριότητα, θορυβημένη μετά και τα περιστατικά επιθέσεων με οξύ που έχουν σημειωθεί και έχουν συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενημέρωσε πάραυτα τον διευθυντή του σχολείου που με τη σειρά του ενημέρωσε την Αστυνομία.

Αστυνομικοί από το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας του Ηρακλείου έσπευσαν στο σχολείο και συνέλεξαν με προσοχή τα μπουκάλια με το υδροχλωρικό οξύ που βρέθηκαν ναι μεν στην αυλή του σχολείου αλλά σε περιφραγμένο χώρο όπου η πρόσβαση στους μαθητές δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη.

Τα μπουκάλια μεταφέρθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση προκειμένου να ληφθούν δαχτυλικά αποτυπώματα ενώ η έρευνα για το πως βρέθηκαν στη σχολική μονάδα και για πιο λόγο είναι σε εξέλιξη.

