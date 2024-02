Κοινωνία

Ένταση από φοιτητές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου

Πώς η ομάδα φοιτητών κατάφερε να παρακάμψει κάθε αστυνομικό αποκλεισμό και να φτάσει στο σημείο.

Ένταση επικράτησε την Πέμπτη το βράδυ όταν ομάδα φοιτητών κατάφερε να παρακάμψει κάθε αστυνομικό αποκλεισμό και να φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο εξωτερικό της πρωθυπουργικής έδρας επικράτησε ένταση όταν οι αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν για την απομάκρυνση των διαδηλωτών, με τους τελευταίους να αντιστέκονται σθεναρά και την ατμόσφαιρα να ηλεκτρίζεται στην κατεύθυνση της πρόκλησης συμπλοκής.

Το συμβάν σημειώθηκε περισσότερες από τρεις ώρες μετά τη λήξη του πανελλαδικού και πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου το οποίο διοργάνωσαν οι Σύλλογοι Φοιτητών.

Σκοπός της ομάδας που έφτασε στο Μαξίμου ήταν η διαμαρτυρία τους για την επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση των μη κρατικών ΑΕΙ, όπως ανέγραφε και το πανό το οποίο ξεδίπλωσαν όταν έφτασαν εκεί.

