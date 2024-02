Αθλητικά

Ντόχα - Πόλο: Η Ελλάδα αγχώθηκε αλλά... κέρδισε

Με πέναλτι στο τελευταίο λεπτό η εθνική ομάδα πόλο πήρε την νίκη απέναντι στην Γαλλία και την απευθείας πρόκριση στην οχτάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Χάρη σε πέναλτι του Βλαχόπουλου 51 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών πέτυχε αγχωτική νίκη με 13-12 επί της Γαλλίας και εξασφάλισε την πρώτη θέση του Β΄ ομίλου και την απευθείας πρόκριση στην οκτάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ντόχα. Αν και δεν έπιασε καλή απόδοση, κυρίως στην άμυνα, η ελληνική ομάδα εκπλήρωσε τον πρώτο στόχο της στη διοργάνωση και επόμενος σταθμός πλέον, είναι ο προημιτελικός της Τρίτης (13/2), με αντίπαλο τον νικητή της νοκ-άουτ αναμέτρησης μεταξύ της Ιταλίας και των ΗΠΑ.

Να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί θα παραταχθούν σε αυτό το κρίσιμο ματς χωρίς τον καλύτερο παίκτη τους, τον φουνταριστό της Προ Ρέκο Μπεν Χάλοκ, ο οποίος αποβλήθηκε για βιαιοπραγία στο σημερινό παιχνίδι με τη Σερβία (οι «πλάβι» νίκησαν 14-12 και εξασφάλισαν την πρώτη θέση του Γ΄ ομίλου και την πρόκριση στην οκτάδα).

Η εθνική ξεκίνησε με δύο χαμένες επιθέσεις με παίκτη παραπάνω, αλλά το χειρότερο κομμάτι του παιχνιδιού της ήταν οι πολύ κακές επιστροφές στην άμυνα, που επέτρεψαν στους Γάλλους να «βγάλουν» τρεις κόντρες, εκ των οποίων ολοκλήρωσαν τις δύο (στη μία περίπτωση ο Ζερδεβάς βγήκε νικητής στο τετ-α-τετ με τον Μπιορτς). Ενα γκολ του Αργυρόπουλου -με αρκετή δόση τύχης- και ένα πέναλτι που κέρδισε σε κόντρα ο Παπαναστασίου και αξιοποίησε ο Φουντούλης, έφεραν τη «γαλανόλευκη» για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 3-2, αλλά ο Μποντεγκά ισοφάρισε σε παίκτη παραπάνω και στην εκπνοή της πρώτης περιόδου ο Φοντανί έκανε μεγάλη απόκρουση σε εξ επαφής σουτ του Κάκαρη.

Αν και ο Φουντούλης χρεώθηκε με δεύτερη ποινή πολύ νωρίς στο δεύτερο οκτάλεπτο (αμέσως αφότου πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ), η ελληνική ομάδα βελτίωσε την άμυνά της και με σερί 3-0 πήρε προβάδισμα 7-4, παρότι μάλιστα έχασε και πέναλτι με τον Γενηδουνιά. Οι «τρικολόρ» όμως αντέδρασαν, μείωσαν σε 7-6 και ο Φοντανί απέκρουσε δεύτερο πέναλτι, αυτή τη φορά του Αργυρόπουλου, ενώ στο φινάλε του ημιχρόνου απώλεσαν διπλή ευκαιρία σε παίκτη παραπάνω να ισοφαρίσουν.

Το πρόβλημα στον παίκτη παραπάνω λύθηκε με τους διεθνείς να περνούν τη μπάλα στα δοκάρια, απ΄ όπου σημειώθηκαν τέσσερα γκολ, και ένας «κεραυνός» του Γενηδουνιά από την περιφέρεια ανέβασε εκ νέου τη διαφορά στο +3 (10-7), ενάμισι λεπτό πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου. Και πάλι όμως η Γαλλία ανέκαμψε και με δύο διαδοχικά γκολ του Τομά Βερνού ισοφάρισε 10-10, 5΄48΄΄ πριν τη λήξη. Μία έξοχη πάσα του Κάκαρη στον Αργυρόπουλο απέφερε ένα κερδισμένο πέναλτι, με το οποίο ο Βλαχόπουλος έδωσε ξανά το προβάδισμα στην εθνική, η οποία όμως στη συνέχεια έχασε επίθεση με παίκτη παραπάνω και δέχθηκε γκολ στην κόντρα από τον Μαριόν-Βερνού (αφού είχε αποβλήθεί ο Βλαχόπουλος). Ο Γενηδουνιάς με ένα πολύ μακρινό σουτ στην εκπνοή του χρόνου επίθεσης «έγραψε» το 12-11, πάλι ο Μαριόν-Βερνού απάντησε και η Γαλλία είχε ευκαιρία να περάσει μπροστά, μετά την τρίτη αποβολή του Φουντούλη, αλλά ο Σκουμπάκης σταμάτησε το σουτ του Μπιορτς. Ο Παπαναστασίου έφυγε στην κόντρα, κέρδισε πέναλτι και ο -ως συνήθως ψύχραιμος- Βλαχόπουλος πέτυχε το νικητήριο γκολ, 51΄΄ πριν τη λήξη. Το τελευταίο σουτ του Μποντεγκά σταμάτησε στο δοκάρι του Ζερδεβά και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πανηγύρισε τη νίκη, την πρωτιά στον όμιλο και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 3-2, 3-4

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Μαριόν-Βερνού (κόντρα), 1-1 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 1-2 Καζ (κόντρα), 2-2 Αργυρόπουλος (φουνταριστός), 3-2 Φουντούλης (πέναλτι), 3-3 Μποντεγκά (π.π.), 4-3 Φουντούλης (περιφέρεια), 4-4 Μπουέ (π.π.), 5-4 Γκιουβέτσης (περιφέρεια), 6-4 Κάκαρης (π.π.), 7-4 Παπανικολάου (π.π.), 7-5 Ντε Νάρντι (π.π.), 7-6 Βερνού (περιφέρεια), 8-6 Σκουμπάκης (π.π.), 8-7 Κρουσιγιά (περιφέρεια), 9-7 Κάκαρης (π.π.), 10-7 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 10-8 Μαριόν-Βερνού (π.π.), 10-9 Βερνού (περιφέρεια), 10-10 Βερνού (φουνταριστός), 11-10 Βλαχόπουλος (πέναλτι), 11-11 Μαριόν-Βερνού (π.π.), 12-11 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 12-12 Μαριόν-Βερνού (περιφέρεια), 13-12 Βλαχόπουλος (πέναλτι)

Η εθνική είχε 4/8 με παίκτη παραπάνω, 3/5 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

Η Γαλλία είχε 5/12 με παίκτη παραπάνω, 4 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού και 2 στην κόντρα.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Μπουέ (5΄24΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα), ο Φουντούλης (1΄20΄΄ πριν το τέλος του παιχνιδιού), ο Μαριόν-Βερνού (57 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ματς) και ο Μπιορτς (51 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα).

Διαιτητές: Φρανούλοβιτς (Κροατία), Ζανγκ (Κίνα)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 1, Φουντούλης 2, Παπαναστασίου 1, Αργυρόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης, Βλαχόπουλος 2, Τζωρτζάτος, Παπανικολάου 1

ΓΑΛΛΙΑ (Φλοριάν Μπριζό): Ντιμπουά, Σονταντιέ, Κρουσιγιά 1, Μπουέ 1, Καζ 1, Βερνού 3, Μαριόν-Βερνού 4, Μπιορτς, Μποντεγκά 1, Βανπεπερστραέτ, Ντε Νάρντι 1, Φοντανί, Ναρντόν

