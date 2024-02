Πολιτική

Αγρότες - Βορίδης: Ο Μητσοτάκης θα κάνει πρόταση εξαιρετικά θετική για την Ενέργεια (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Μάκης Βορίδης για τα αγροτικά αιτήματα για πετρέλαιο - εφόδια και τα μέτρα της Κυβέρνησης. Τι απαντά για τα ομόφυλα ζευγάρια και τον Κασσελάκη.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Δευτέρα ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, κυρίως για τα αιτήματα των αγροτών, ενόψει του ραντεβού με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και στο νομοσχέδιο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

«Δεν διαφωνεί κανείς στην ουσία ότι χρειάζεται στήριξη ο πρωτογενής τομέας, αλλά τα δημοσιονομικά πλαίσια είναι δεδομένα και πιεσμένα. Τα 83 εκατομμύρια ευρώ της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου δεν ήταν εγγεγραμμένα στον Προϋπολογισμό, να το λάβουμε υπόψη αυτό», είπε ο Υπουργός Επικρατείας, συμπληρώνοντας ότι αναζητείται τρόπος να γίνει προκαταβολικά μέρος της επιστροφής του φόρου, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα των καλλιεργητών.

Ο Μάκης Βορίδης προσέθεσε ότι «Οι αγρότες ξέρουν ότι η κυβέρνηση τους στηρίζει και θα συνεχίσει να τους στηρίζει και πράγματι κι εκείνοι στήριξαν την κυβέρνηση», αναφέροντας εν συνεχεία ότι «οι αγρότες ζητούν μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, που έχει ήδη γίνει από το 13% στο 6%, χωρίς να αποτελέσει αντικείμενο αγροτικών κινητοποιήσεων».

Ο Υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει μια «πρόταση εξαιρετικά θετική στο κομμάτι της ενέργειας στους αγρότες», αρνούμενος να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Σχετικά με το αίτημα των αγροτών για αναπροσαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ο Μάκης Βορίδης υπογράμμισε ότι «έχει αλλάξει η κατανομή του ποσού από την ΚΑΠ, δεν έχει αλλάξει το ποσό που αναλογεί στην χώρα μας. Προσέξτε, οι Πράσινοι, οι Αριστεροί και οι Σοσιαλιστές πίεζαν στην Ευρωβουλή για να υπάρχει πιο αυστηρό πλαίσιο περιβαλλοντικής προσαρμογής», σημειώνοντας ότι «όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να έχουμε κοινή στάση για την αναδιαπραγμάτευση της ΚΑΠ».

Για τα ομόφυλα ζευγάρια

Κληθείς να σχολιάσει τις συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις κατά του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο κ. Βορίδης είπε ότι «Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν και να πουν την άποψη του. Δεν είναι κανείς αφελής στην Κυβέρνηση, ούτε ο Πρωθυπουργός, που στηρίζει την ρύθμιση, ο οποίος ξέρει ότι και η Εκκλησία έχει διαφορετική γνώμη και μερίδα της κοινωνίας».

Αναφορικά με δηλώσεις και απόψεις περί αντισυνταγματικότητας της προωθούμενης ρύθμισης, ο Υπουργός Επικρατείας, που έχει δηλώσει ότι δεν θα την στηρίξει στην Βουλή, απέχοντας από την ψηφοφορία, επεσήμανε ότι «Ο Βορίδης είπε την άποψη του. Υπάρχουν δύο όργανα για την αντισυνταγματικότητα: η Βουλή και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν εγερθούν ζητήματα αντισυνταγματικότητας, εκεί θα κριθούν. Η γνώμη μου, είναι γνώμη μου».

Ερωτηθείς αν υπάρχει εκλογικός στόχος για την Νέα Δημοκρατία στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Μάκης Βορίδης είπε ότι «στις Ευρωεκλογές θα κοιτάξουμε ουσιαστικά αν προκύπτει αναδιάταξη και αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, αυτό έχει σημασία».

Τέλος, κατέκρινε τις δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου, με τις οποίες απάντησε με χυδαίο τρόπο στον Στέφανο Κασσελάκη, που επίσης χρησιμοποίησε ακραία έκφραση για τον Δήμαρχο Βόλου, λέγοντας «άκουσα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εκφράζεται με έναν τρόπο. Και απάντησε ο Δήμαρχος με τον γνωστό χειρότερο τρόπο. Να έχουμε επίγνωση της θέσης μας, όταν είσαι τέταρτος τη τάξει πολιτειακός παράγοντας, δεν μπορείς να μιλάς όπως σε έναν φίλο σου».

