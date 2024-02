Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια: τα “γαλάζια όχι” και η “κόντρα” Μητσοτάκη - Σαμαρά πριν την ψηφοφορία

Πόσοι ειναι τελικώς οι βουλευτές της ΝΔ που έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα στηρίξουν το νομοσχέδιο. Πότε μιλούν ο Πρωθυπουργός και ο Αντώνης Σαμαράς. "Εορταστική" συγκέντρωση έξω από την Βουλή.

Συνεχίζεται την Πέμπτη για δεύτερη και τελευταία μέρα στη Βουλή, η συζήτηση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο και την τεκνοθεσία, η οποία θα λήξει και με την ψηφοφορία για την έγκριση ή την απόρριψή του. Είναι η τελευταία ήμερα της συζήτησης του σχεδίου νόμου, στην οποία θα πάρουν το λόγο ο πρωθυπουργός κι οι πολιτικοί αρχηγοί.

Ομιλίες υπέρ και κατά

Στη 13.00 θα προσέλθει στη Βουλή ο πρωθυπουργός ο οποίος θα πραγματοποιήσει ομιλία επιχειρηματολογώντας υπέρ της έγκρισης του νομοσχεδίου.

Στις 18.00 θα τοποθετηθεί από το βήμα του κοινοβουλίου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος περιλαμβάνεται στους βουλευτές της ΝΔ οι οποίοι θα καταψηφίσουν ανοιχτά, και μάλιστα θεωρείται η “εμβληματικότερη” παρουσία ανάμεσά τους.

Επί της αρχής, υπέρ έχουν ψηφίσει ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και Πλεύση Ελευθερίας και κατά Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες, ΝΙΚΗ και Κομμουνιστικό Κόμμα, με διαφορετικές αιτιολογίες το καθένα.

Οι γαλάζιες αρνήσεις και αποχές

Από το χώρο της ΝΔ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις και πληροφορίες, όχι θα ψηφίσουν οι Αντώνης Σαμαράς, Χαράλαμπος Αθανασίου, Μάκης Βορίδης, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Άννα Καραμανλή και ο Μίλτος Χρυσομάλλης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος την Πέμπτη το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Από την ψηφοφορία θα απέχουν οι Γιάννης Μπούγας, Μαρία Κεφάλα, Σταύρος Κελέτσης, Θάνος Πλεύρης, Νότης Μηταράκης, Γιάννης Ανδριανός, Δημήτρης Κούβελας, Γιώργος Γεωργαντάς, Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Οικονόμου, Στέλιος Πέτσας, Κώστας Κατσαφάδος, Γιάννης Καλλιάνος, Χρήστος Κέλλας, Γιάννης Τραγάκης, Θανάσης Μπούρας, Άγγελος Συρίγος, Μάνος Κόνσολας, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μιχάλης Λιβανός.

Αναποφάσιστοι παραμένουν οι Νίκος Βλαχάκος, Λάκης Βασιλειάδης και Δημήτρης Καλογερόπουλος.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής έκρινε το νομοσχέδιο συμβατό με το Σύνταγμα κατόπιν εξέτασης σχετικών ενστάσεων.

Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ονομαστική ψηφοφορία, καθώς στην κατάθεση σχετικού κοινού αιτήματος το οποίο έγινε αποδεκτό, προχώρησαν η ΝΙΚΗ, οι “Σπαρτιάτες” και ένας ανεξάρτητος βουλευτής (πρώην “Σπαρτιάτης”), συγκεντρώνοντας 21 υπογραφές. Βάσει του Κανονισμού της Βουλής, το αίτημα έπρεπε να υπογράφεται από τουλάχιστον 15 βουλευτές.

Εορτιαστικές συγκεντρώσεις έξω από τη Βουλή

Ενόψει της επικείμενης ψήφισης και καιρού επιτρέποντος, 8 συλλογικότητες των ΛΟΑΤΚΑ+ ατόμων απηύθυναν κάλεσμα σε όλα τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε εορταστική συγκέντρωση το απόγευμα έξω από τη Βουλή, αναφέροντας:

«Είμαστε εδώ, δεν κάνουμε βήμα πίσω στις χρόνιες διεκδικήσεις μας για πλήρη ισότητα. Είμαστε εδώ για την πλήρη αναγνώριση των οικογενειών μας και των δικαιωμάτων μας, στεκόμαστε για ακόμα μια φορά απέναντι στον ομοφοβικό, αμφιφοβικό, τρανσφοβικό, ιντερφοβικό λόγο και ρητορική μίσους που εξαπολύονται εναντίον μας όλο αυτό το διάστημα, και γιορτάζουμε με χαρά και συγκίνηση την ιστορική αυτή μέρα για την LGBTQI+ κοινότητα στην Ελλάδα» αναφέρει η ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι οργανώσεις, οι οποίες στελεχώνουν το Athens Pride, με αφορμή το νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Στις 15/02 ραντεβού έξω από τη Βουλή, πιο ενωμένα από ποτέ.

1. Athens Pride

2. Οικογένειες Ουράνιο Τόξο

3. Proud Seniors Greece – Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ Ατόμων 50+

4. Rainbow Seniors

5. Intersex Greece

6. Πολύχρωμο Σχολείο

7. Ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ εργασιακής υποστήριξης

8. Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας

9. Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ)

10.Υπερήφανοι Γονείς

11.Θετική Φωνή

12. Περιοδικό ΑNTIVIRUS, το οποίο στηρίζει τη δράση και θα καλύψει φωτογραφικά την εκδήλωση».

