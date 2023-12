Πολιτική

Τροπολογία για Μεταναστευτικό: Αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία από τον ΣΥΡΙΖΑ

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην "εξαίρεση"¨του Αντώνη Σαμαρά από την "κομματική πειθαρχία" της Νέας Δημοκρατίας.

Την κατάθεση αιτήματος ονομαστικής ψηφοφορίας για την τροπολογία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για τους μετανάστες,ανακοίνωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος.

Η τροπολογία έχει κατατεθεί στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, και δίνει τη δυνατότητα τριετούς παραμονής για εργασία, σε παράνομους μετανάστες που εργάζονται τα τρία τελευταία τρία χρόνια και ως τις 30 Νοεμβρίου στην Ελλάδα, έχουν βεβαίωση από εργοδότη και έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Σκέρτσος: Η αγορά χρειάζεται εργατικά χέρια

«Έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή ένα μέρος μιας πολιτικής για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού», δήλωσε παράλληλα τη Δευτέρα ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στην εκπομπή του ANT1 «Καλημέρα Ελλάδα» και αναφερόμενος στη ρύθμιση για τη νομιμοποίηση μεταναστών για 3 χρόνια προκειμένου να εργαστούν στη χώρα μας νόμιμα.

«Η Ελλάδα από ξέφραγο αμπέλι που ήταν το 2019 σήμερα έπαψε να είναι πύλη εισόδου» είπε ο κ. Σκέρτσος, εκτιμώντας ότι μειώθηκε η παράτυπη μετανάστευση εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. «Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στη νόμιμη μετανάστευση εντός της χώρας», είπε ο κ. Σκέρτσος και τόνισε ότι αφενός είναι θέμα ασφάλειας μια και στο εξής δεν θα υπάρχουν «αόρατοι» άνθρωποι, αφού η πολιτεία θα γνωρίζει πού είναι με την ταυτοποίησή τους, και αφετέρου η κυβέρνηση ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα που έρχεται από την αγορά εργασίας, όπου ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν.

Σαμαράς: εκτός κανόνα κομματικής πειθαρχίας

Ρητά εξαιρέθηκε πάντως ο Αντώνης πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς ως πρώην πρωθυπουργός από το μέτρο της κομματικής πειθαρχίας και δεν θα υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος ό,τι κι αν επιλέξει να κάνει.

Ο κ. Σαμαράς είχε δηλώσει σχετικά: «Η τροπολογία νομιμοποιεί όλους τους λαθρομετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα εδώ και 3 χρόνια και μάλιστα, συλλήβδην, δίχως ουσιαστικό έλεγχο της ταυτότητας καθενός από την Πολιτεία. Η Ελλάδα είναι χώρα, και όχι χώρος! Ζητώ από την κυβέρνηση να αποσύρει την εν λόγω τροπολογία και να επανεξετάσει το όλο ζήτημα».

Απάντηση έδωσε η Εκπροσώπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δώρα Αυγέρη, στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη για τον Αντώνη Σαμαρά, στις οποίες ανέφερε πως «ο μόνος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είναι πρώην πρωθυπουργός είναι ο κ. Σαμαράς. Από εκεί και πέρα για όλους τους υπόλοιπους είναι αυτονόητη η κομματική πειθαρχία σε νομοσχέδια και τροπολογίες».

«Η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά είναι πρωτοφανής. Εξαιρέθηκε βουλευτής της ΝΔ από την κομματική πειθαρχία σε νομοσχέδια και τροπολογίες, με το αιτιολογικό ότι είναι πρώην Πρωθυπουργός. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι για τα κοινοβουλευτικά κόμματα είτε δεν υπήρχε ζήτημα κοινοβουλευτικής πειθαρχίας είτε υπήρχε και αφορούσε όλους τους βουλευτές. Τα εσωτερικά προβλήματα της ΝΔ δεν μας αφορούν, ωστόσο είναι οξύμωρο, ο πρωθυπουργός που είναι διατεθειμένος να κουρελιάσει το Σύνταγμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να υποκλίνεται με αυτοεξευτελισμό στην ακροδεξιά του κόμματός του».





