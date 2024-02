Κοινωνία

Κοσμήτορας Νομικής ΑΠΘ – Έκκληση: Σταματήστε την κατάληψη και θα “σώσουμε” την εξεταστική

Τι ανέφερε το μαζικό συμβουλευτικό και προειδοποιητικό μήνυμα που έστειλε ο πανεπιστημιακός στο σύνολο των φοιτητών της σχολής.

Ύστατη έκκληση προς τους φοιτητές της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης να διακόψουν την κατάληψη και να διασώσουν την εξεταστική τους απηύθυνε το Σάββατο ο Κοσμήτορας της σχολής Παναγιώτης Γκλαβίνης, με μαζικό mail το οποίο τους απέστειλε μέσα από την εσωτερική ηλεκτρονική αλληλογραφία του ιδρύματος.

Ο κ. Γκλαβίνης στο μήνυμά του υποστηρίζει ότι συνεχίζοντας την κατάληψη οι φοιτητές "πυροβολούν τα πόδια τους" και σημειώνει ότι αλεπάλληλες απώλειες εξαμήνων και εξεταστικών θα κάνουν το πτυχίο της Σχολής να μην έχει καμία αξία. Αναλυτικά ο καθηγητής σημειώνει:

«Σας απευθύνω έκκληση να δείξετε υπευθυνότητα και να διακόψετε την κατάληψη για να επιτρέψετε τη διενέργεια της εξεταστικής, διότι η ζημία την οποία η κατάληψη προκαλεί, είναι ανυπολόγιστη και δυσανάλογη.

Και το γεγονός ότι δεν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες, δεν σημαίνει και ότι δεν υπάρχουν.

Εάν μάλιστα υπήρχε ένας λόγος για να μη γίνει κατάληψη, προκειμένου να μην πυροβολήσουμε τα πόδια μας, θα ήταν ακριβώς η ίδρυση μη κρατικών, ανταγωνιστικών Πανεπιστημίων.

Μη ρίχνουμε νερό στον μύλο των ιδιωτικών Πανεπιστημίων, είτε αυτά βρίσκονται στο εξωτερικό, είτε θα ιδρυθούν στην Ελλάδα.

Γνωρίζουμε καλά και συμμεριζόμαστε απολύτως την αγωνία σας για την τύχη της εξεταστικής, καθώς και την απόγνωση στην οποία βρίσκεστε πολλοί από εσάς (όπως και οι οικογένειές σας) εξαιτίας της διαρκούς αβεβαιότητας που βιώνετε καιρό τώρα, και της βλάβης που αναμφισβήτητα θα υποστείτε αν χαθεί η εξεταστική.

Πρώτιστο μέλημα και καθήκον μας είναι να περιφρουρήσουμε την αξία του πτυχίου σας.

Γι' αυτό και αποφασίσαμε να μη διενεργήσουμε διαδικτυακές εξετάσεις.

Διαδικτυακές εξετάσεις αναγκαστήκαμε να κάνουμε τον καιρό της πανδημίας.

Δεν πρόκειται να το επαναλάβουμε υπό κανονικές συνθήκες.

Με την τυφλή δε ριζοσπαστικοποίηση που βιώνουμε στα ΑΕΙ τα τελευταία χρόνια και την εγκατάλειψη που υφιστάμεθα από την Πολιτεία, η οποία αδιαφορεί κάθε φορά που μερικές δεκάδες συναδέλφων σας κλειδώνουν έξω από ένα δημόσιο κτήριο ίσαμε 6.000 ενεργούς φοιτητές τριών Τμημάτων, τίποτα δεν εμποδίζει μια επόμενη, το ίδιο δυναμική, κινητοποίηση (με οποιαδήποτε αφορμή) να μας υποχρεώσει εκ νέου σε διαδικτυακή εξέταση τον Ιούνιο.

Ή και τον επόμενο Σεπτέμβριο ή τον ερχόμενο Γενάρη.

Και πάει λέγοντας... Πιστέψτε μας, δεν θα ‘χει κανένα νόημα τότε να κουράζεστε να σπουδάσετε στη Σχολή μας, το πτυχίο σας δεν θα ‘χει ΚΑΜΙΑ απολύτως αξία.

Το επιχείρημα ότι άλλες σχολές το κάνουν δεν είναι πειστικό, ιδίως σε καιρούς τόσο ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, που ξέρει να εκτιμά πώς πήρε κανείς το πτυχίο του.

Γνωρίζουμε ότι εις μάτην πολλοί από εσάς κινητοποιηθήκατε εκ νέου την περασμένη Τρίτη για να σηκώσετε την κατάληψη, λειτουργώντας μέσα σε δυσάρεστες συνθήκες.

Απομένει τώρα να περιορίσουμε τη ζημία που έχετε υποστεί πολλοί από εσάς.

Στο σημείο που βρισκόμαστε, υπάρχει ακόμη χρόνος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, να μην χαθεί η εξεταστική για όλους, αν αξιοποιήσουμε τις επόμενες ημέρες μέχρι και τις 25 Φεβρουαρίου για να διενεργήσουμε τις εξετάσεις που χάσαμε.

Έχουμε διερευνήσει τη διαθεσιμότητα των αιθουσών στο κτήριό μας και κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Από 'κει και πέρα, και τα τρία Τμήματα που συγκατοικούμε στο κτήριο της ΝΟΠΕ (ήτοι της Νομικής, των Οικονομικών και των Πολιτικών Επιστημών), έχουμε ορίσει ως απώτερο σημείο έναρξης του εαρινού εξαμήνου την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, ώστε, μετά από 13 εβδομάδες διδασκαλίας, να συμπληρώσουμε το εξάμηνο στις 7 Ιουνίου και ακολούθως να διενεργήσουμε τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου τις επόμενες τρεις (3) εβδομάδες, ήτοι από τις 10 Ιουνίου έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Συνεπώς, κάνουμε έκκληση να αρθεί η κατάληψη, μέχρι αύριο το αργότερο, ώστε να διασώσουμε την εξεταστική»..

