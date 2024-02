Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Γκορνές: “Σήκωσαν την κούπα” στο Μπαχρέιν

Στιγμιότυπα από την συναρπαστική αναμέτρηση του διδύμου με τους Κίρκοφ και Σάλμλεν.

Οι Πέτρος Τσιτσιπάς και Σέρχιο Μάρτος Γκορνές κατέκτησαν τον τίτλο στα διπλά του ATP Challenger που διεξήχθη στο Μπαχρέιν, μετά την επικράτησή τους στον τελικό επί των Κίρκοφ (ΗΠΑ) και Νίκλας Σάλμλεν (Φινλανδία) με 3-6, 6-3, 10-8.

Το ελληνοϊσπανικό δίδυμο απέναντι στο Νο. 4 του ταμπλό χρειάστηκε μία ώρα και 37 λεπτά αγώνα, για να φτάσει στην ανατροπή και στην κατάκτηση του τουρνουά. Μέτρησαν 7 διπλά λάθη και δεν είχαν κανέναν άσο, ωστόσο στηρίχτηκαν στο πολύ καλό σερβίς τους.

Κατάφεραν να εκμεταλλευτούν ένα από τα δύο συνολικά μπρέικ πόιντ που είχαν στο ματς, ενώ τεράστιο ρόλο στη νίκη τους έπαιξε το γεγονός ότι «έσβησαν» 11 από τα 12 μπρέικ πόιντ των αντιπάλων τους.

Σήκωσαν τελικά την... κούπα έχοντας άλλες τρεις μεγάλες νίκες και χάνοντας συνολικά στη διάρκεια του τουρνουά μόλις δύο σετ. Στον πρώτο γύρο επιβλήθηκαν των Χάρις (Αγγλία) και Μολέκερ (Γερμανία) με 6-2, 6-7(2), 10-7, ενώ στα προημιτελικά επιβλήθηκαν των Ματσούλ και Ουεσούγκλ (Ιαπωνία) με 6-4, 6-3.

Στον ημιτελικό επιβλήθηκαν επί των Ιταλών, Μπορτολότι και Γιανέσσι με 6-4, 6-1.

Την επόμενη εβδομάδα ο Πέτρος Τσιτσιπάς θα συνεργαστεί με τον αδερφό του, Στέφανο, τόσο στα διπλά του Λος Κάμπος, αλλά και στο Ακαπούλκο.

