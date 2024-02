Παράξενα

Τρίκαλα - Πατροκτονία με αλυσοπρίονο: Ο δράστης ήθελε να κόψει και το δικό του κεφάλι

Τι αναφέρουν οι νεότερες πληροφορίες για τις κινήσεις του 46χρονου, αφού δολοφόνησε τον πατέρα του.

Αίσθηση στο Πανελλήνιο προκαλεί το φρικτό έγκλημα στα Τρίκαλα, όπου γιος αποκεφάλισε τον πατέρα του με αλυσοπρίονο!

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του 46χρονου δράστη, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία, το έγκλημα δεν το διέπραξε την Κυριακή, αλλά τουλάχιστον προ δύο ημερών, μέσα στην βιοτεχνία που διατηρούν, στην οδό Καρδίτσης στα Τρίκαλα.

Ο ίδιος ειδοποίησε και το ΕΚΑΒ καθώς αυτοτραυματίστηκε με το αλυσοπρίονο. Αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, έκοψε με το αλυσοπρίονο το κεφάλι του πατέρα του και προσπάθησε να του κόψει και τα χέρια, ο δράστης επιχείρησε να κόψει και το δικο του κεφάλι με το αλυσοπρίονο.

Ο άνδρας συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος

Πατέρας και γιος είχαν φύγει από το σπίτι της οικογένειας το τελευταίο διάστημα, μετά τον θάνατο της μητέρας του δράστη και συζύγου του θύματος, μένοντας πλέον μονίμως στην βιοτεχνία τους με καρέκλες, στα Τρίκαλα. Οι Αρχές αναμένουν απαντήσεις από το ιατροδικαστικό πόρισμα για την ημέρα τέλεσης της πατροκτονίας, ενώ λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του δράστη, ενδέχεται η μεταφορά του απο το Νοσοκομείο Τρικάλων, σε νοσοκομείο της Λάρισας.





Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

«Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Τρικάλων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, για ανθρωποκτονία με δόλο, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει εντάλματος σύλληψης κ. Ανακριτή Τρικάλων. Ειδικότερα, χθες (18-02-2024) το μεσημέρι, κατόπιν ειδοποίησης από τον κατηγορούμενο, αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα σε κατάστημα-επιχείρηση στα Τρίκαλα, όπου εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος, καθώς και πτώμα ημεδαπού άνδρα. Ο δράστης έφερε τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Από τον χώρο κατασχέθηκαν ένα αλυσοπρίονο, είδη ρουχισμού, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, εκ των οποίων το ένα από την κατοχή του κατηγορούμενου».





