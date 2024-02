Πολιτική

Χρυσοχοΐδης στον ΑΝΤ1: Δεν θα πλημμυρίσει με τρακτέρ η Αθήνα (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου ο Υπουργός, αναφέρθηκε στην κάθοδο των αγροτών στην Αθήνα αλλά και στην κατάληψη της Νομικής σχολής στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε αρχικά για το σχέδιο για την άφιξη των αγροτών στην Αθήνα, “Το πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή, κατά το δυνατόν με απόλυτη τάξη. Έχουν δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν, είναι μια πανευρωπαϊκή τάση”.

Όπως τόνισε ακόμη, “υπάρχει σχεδιασμός, δεν θα πλημμυρίσει με τρακτέρ η Αθήνα” και συνέχισε μεταξύ άλλων “ερχονται συντεταγμένα με ευθύνη της τροχαίας, θα υπάρξει μια αναστάτωση, υπάρχουν ανακοινώσεις για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία”.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ακόμη πως “από τη δική μας πλευρά υπάρχει πλήρης πρόθεση για συνεννόηση με τους αγρότες”.

Ακόμη είπε: “Είναι αναγκαίο να γίνει αυτό γιατί οι άνθρωποι θέλουν να εκδηλώσουν τα αιτήματά τους. Θα παραμείνουν 24 ώρες και θα φύγουν”.

Συνεχίζοντας ανέφερε: “Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός των αγροτών ασκεί πιέσεις. Υπάρχουν θέματα πρέπει να προβληθούν, θα πρέπει οι αγρότες με σεβασμό στους πολίτες να διαδηλώσουν”.

Για το περιστατικό στη νομική του ΑΠΘ, ο Υπουργός είπε: “Ο κοσμήτορας ζήτησε χθες την εκκένωση της σχολής, μέσα σε λίγα λεπτά πραγματοποιήθηκε, η αστυνομία εφυγε ως όφειλε και μετά η σχολή επανακαταλήφθηκε”.

