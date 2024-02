Κοινωνία

Κατάληψη Νομικής ΑΠΘ – Πρυτανεία: Δεν καλέσαμε εμείς την αστυνομία

Η Πρυτανεία του ιδρύματος τοποθετείται σαφώς κατά των καταλήψεων, διευκρινίζει όμως ότι δεν κάλεσε τις αρχές.

Καμία εμπλοκή δεν είχε η πρυτανική αρχή στην εκκένωση της κατάληψης της Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα από τις δυνάμεις της Αστυνομίας, όπως ξεκαθάρισε σε σχετική ανακοίνωσή της:

«Η Πρυτανική Αρχή του ΑΠΘ ουδεμία εμπλοκή είχε στην επέμβαση που έγινε για την εκκένωση του κτιρίου της Νομικής Σχολής. Εδώ και δυο χρόνια, με τον νέο νόμο για τα ΑΕΙ, δεν απαιτείται άδεια ή και κλήση από τις πρυτανικές αρχές προς τις δημόσιες αρχές για να επέμβουν στον χώρο του πανεπιστημίου, όταν οι τελευταίες διαπιστώσουν ότι τελούνται αξιόποινες πράξεις. Η επέμβαση στο κτίριο της Νομικής Σχολής φαίνεται να έγινε σε αυτό το πλαίσιο.

Είναι αυτονόητο ότι αποβλέπουμε και αγωνιζόμαστε να επανέλθουν όλες οι πανεπιστημιακές λειτουργίες σε καθεστώς κανονικότητας. Για να διαφυλάξουμε το αγαθό της κοινωνικής ειρήνης επιθυμούμε, όμως, η επαναφορά αυτή να γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιομορφίες της περίστασης και την υφιστάμενη κατάσταση στα πανεπιστήμια».

