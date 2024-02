Κοινωνία

Τηλεφώνημα στον ΑΝΤ1 για βόμβα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ

Τι ανέφερε το απειλητικό τηλεφώνημα που έλαβε ο ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας.

Απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ πραγματοποιήθηκε στις 20.58 το βράδυ της Δευτέρας στον ΑΝΤ1. Η φωνή στο τηλεφώνημα έδινε προθεσμία 45 λεπτών για την εκκένωση του υπό απειλή τηλεοπτικού σταθμού, διαφορετικά σύμφωνα με τα λεγόμενά της η βόμβα επρόκειτο να ακραγεί.

Πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρητικήνω Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ μετέβησαν στο κτήριο του ΣΚΑΪ για την έρευνα του χώρου.

Εντέλει η Αστυνομία ενημέρωσε τους υπευθύνους του σταθμού ότι δεν εντόπισε τίποτα το επικίνδυνο και ο σχετικός συναγερμός έληξε.

