Κοινωνία

Αργυρούπολη: Ανήλικοι έκαναν… λαβή σε 21χρονη για να τη ληστέψουν

Πώς συνέβη το περιστατικό. Πώς η Αστυνομία εντόπισε και ταυτοποίησε τους τρεις νεαρούς.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 18/2, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελληνικού-Αργυρούπολης, τρία άτομα, ηλικίας 17 και 18 ετών, για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία, και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Έχει σχηματισθεί δικογραφία και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προσέγγισαν 21χρονη και με χρήση σωματικής βίας (λαβή κεφαλής) να την ακινητοποίησαν και να αποπειράθηκαν να της αφαιρέσουν προσωπικά της αντικείμενα. Σύμφωνα με τη δικογραφία η 21χρονη κατάφερε να απεμπλακεί και οι δράστες διέφυγαν.

Περιπολούντες αστυνομικοί μετά από στοχευμένες αναζητήσεις, εντόπισαν τους κατηγορουμένους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού-Αργυρούπολης, όπου και ταυτοποιήθηκαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

σιδηρογροθιά,

2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,

κόφτης και

κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

