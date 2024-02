Πολιτική

Κασσελάκης από Λονδίνο: Πρότυπό μου ο Ανδρέας Παπανδρέου

"Αν η δομή του ΣΥΡΙΖΑ είχε λειτουργήσει σωστά, δεν θα έπρεπε να ήμουν εγώ πρόεδρος" είπε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, μίλησε το βράδυ της Δευτέρας στο London School of Economics, με θέμα «Η σύγχρονη Αριστερά για μια προοδευτική διακυβέρνηση». Στη συζήτηση, που συνδιοργανώθηκε με το Hellenic Observatory, συμμετείχε επίσης ο καθηγητής και διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου, Κέβιν Φέδερστοουν.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα ανέφερε ως υπόδειγμα πολιτικού στην Ελλάδα, τον οποίο θαυμάζει και τον θεωρεί πρότυπό του, τον Ανδρέα Παπανδρέου και χαρακτήρισε τον εαυτό του «νέο σοσιαλιστή που καταλαβαίνει τη σύγχρονη πραγματικότητα».

«Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι το πρότυπο που θαυμάζω, γιατί είναι κάποιος που κατάφερε να ενώσει τη χώρα, εκείνη την εποχή, μετά από χρόνια διχασμού και διώξεων της Αριστεράς από τη Δεξιά» είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο «πολιτικός ήρωάς» του.

Για τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «δεν είχα πρόθεση να συμμετάσχω σε εσωτερικές εκλογές. Ήμουν στο επικράτειας σε μη εκλόγιμη θέση κατόπιν πρόσκλησης του προκατόχου μου, ο οποίος έμεινε ουδέτερος. Δεν με ενθάρρυνε να διεκδικήσω ηγεσία ούτε με αποθάρρυνε. Το αποφάσισα μόνος μου, ήταν δική μου μάχη».

Ο Στέφανος Κασσελάκης ερωτηθείς για το ερωτηματολόγιο του isyriza και τον θόρυβο που προκάλεσε, είπε: «Θυμίζω ότι είμαι ο αρχηγός του κόμματος. Εξελέγην λέγοντας ότι θα δώσω φωνή στη βάση. Το θέμα δεν είναι εγώ και τα όργανα του κόμματος να είμαστε ευθυγραμμισμένοι, αλλά αν αυτό που πρεσβεύουν τα όργανα είναι αυτό που θέλουν τα μέλη. Φυσικά και δεν έχω πρόθεση να δημοσιοποιήσω τα αποτελέσματα. Οι προτάσεις μου θα βασιστούν στα όσα θα πούμε στο συνέδριο, στο ερωτηματολόγιο, σε κατά πρόσωπο συζητήσεις με τα μέλη. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Προτίθεμαι να μοιραστώ τα αποτελέσματα με την πολιτική γραμματεία».

Τέλος, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Συμφωνώ πλήρως με την ανακοίνωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αρχηγικό κόμμα, είναι κόμμα της βάσης και αυτό κάνω».

Όλα αυτά στη σκιά της σημερινής Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και εν μέσω εσωτερικού αναβρασμού στο κόμμα.

