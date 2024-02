Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Οι NAVTEX, η ρηματική διακοίνωση και η απάντηση Δένδια

Ηχηρή απάντηση της Αθήνας στο νέο "παιχνίδι" των προκλήσεων της Άγκυρας. Σαφές το μήνυμα του ΥΕΘΑ, σε εκδήλωση με Ολυμπιανίκες - στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παρά το γεγονός ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Άγκυρα κρατά χαμηλούς τόνους, στο πλαίσιο διατήρησης του βελτιωμένου κλίματος μεταξύ των δύο χωρών, η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX και αντι-ΝΟΤΑΜ, σχετικά με προγραμματισμένες δραστηριότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο Αιγαίο.

ΥΠΕΞ: Ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία

Ρηματική διακοίνωση έχει ήδη επιδοθεί από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στην τουρκική πλευρά σχετικά με τουρκική Navtex και πληροφορίες που έχουν πρόσφατα δει φως δημοσιότητας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Επίσης, γνωστοποιούν πως έχουν σταλεί επιστολές διαμαρτυρίας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας στην αρμόδια υπηρεσία IΜΟ (Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό) και στον Ισπανό συντονιστή για τις Navtex της περιοχής της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Σε όλα τα κείμενα, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, απορρίπτονται τουρκικοί ισχυρισμοί και προβάλλεται νομική ορθότητα ελληνικών θέσεων.

Το ξεκάθαρο μήνυμα Δένδια

Χαρακτηριστικό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Δένδιας σε τελετή βράβευσης Ολυμπιονικών, που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. «Διότι θα αποτελούσε κυρίες και κύριοι Ολυμπιονίκες μεγάλη εθνική αμέλεια να πιστεύουμε ότι ο ελληνισμός μπορεί να επιβιώσει χωρίς να έχει τη δυνατότητα να υπερασπίσει ο ίδιος την ύπαρξή του, την κυριαρχία του, την ανεξαρτησία του, τα κυριαρχικά του δικαιώματα».

