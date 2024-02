Πολιτική

Ινδία - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι το “κατώφλι” σας για την Ευρώπη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κεντρικός στόχος για την Ελλάδα και βασικός στόχος για την Ευρώπη είναι η ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ - Ινδίας επεσήμανε ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του, στην Ινδία/

-

Η ενίσχυση των σχέσεων της Ελλάδας και της Ευρώπης με την Ινδία είναι ο κεντρικός στόχος τόσο της Αθήνας όσο και των Βρυξελλών, και σε αυτή τη διαδικασία η χώρα μας θα διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή του ομιλία στην εναρκτήρια συνεδρίαση της ετήσιας διάσκεψης «Raisina Dialogue», στην Ινδία και προσέθεσε ότι η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης της Ευρώπης με την Ινδία θα πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης, αλλά και της Ελλάδας.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι "το κατώφλι" της Ινδίας για την Ευρώπη, ενώ χαρακτήρισε την Ινδία "μία μεγάλη δύναμη στην παγκόσμια σκηνή, ένας σημαντικός σύμμαχος στην επιδίωξη της ειρήνης και της ασφάλειας, μια ανερχόμενη δύναμη στην καρδιά της G20 και ένας κορυφαίος παίκτης στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής".

Είπε, επίσης, ότι τις δυο χώρες συνδέει η ταχύτητα στην ανάπτυξη, προσθέτοντας ότι η Ινδία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη από τις μεγάλες οικονομίες του πλανήτη, ενώ η Ελλάδα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο κ.Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα στους Ινδούς επιχειρηματίες να επενδύσουν στην Ελλάδα επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα που παρέχει η χώρα μας. Όπως είπε ο πρωθυπουργός σήμερα, η Ελλάδα έχει εξαιρετικές σχέσεις με όλες τις χώρες στη Μέση Ανατολή, τις χώρες του Κόλπου και βρίσκεται σε μοναδική θέση ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της Μεσογείου και του Ινδο-Ειρηνικού. "Αυτό σημαίνει πολλές ευκαιρίες για τις δύο χώρες μας. Είμαστε ήδη ένα καλά εδραιωμένο κέντρο logistics και μια διεθνής πύλη, αλλά θέλουμε να αυξήσουμε τη συνδεσιμότητα και να ενισχύσουμε περαιτέρω το εμπόριο. Ο Πειραιάς είναι ένα από τα πλέον πολυσύχναστα λιμάνια στην Ευρώπη. Και άλλα λιμάνια μας βρίσκονται σε διαδικασία παραχώρησης" τόνισε. Προσέθεσε ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν τον μεγαλύτερο στόλο εμπορικών πλοίων στον κόσμο, ενώ πέρα από τη μεταφορά αγαθών, η χώρα μας επιδιώκει νέους «διαδρόμους» όσον αφορά τα δεδομένα και την ενέργεια.

Συμπλήρωσε ότι "Η εμφάνιση εγχειρημάτων που αλλάζουν τα δεδομένα, όπως το «IMEC», ο Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, υπόσχεται πολλά για τη ραγδαία ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ της Ινδίας, των αναπτυσσόμενων οικονομιών της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης. Κοιτάζοντας τον χάρτη, θα δει κανείς ότι η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο αυτού του νέου διαδρόμου. Και στους φίλους μας στην Ινδία λέω: είμαστε το φυσικό σας κατώφλι προς την Ευρώπη και παραπέρα".

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας του ρόλου που διαδραματίζει η Ινδία σε αυτή την εξελισσόμενη νέα τάξη είναι θεμελιώδης και εξήρε τις διμερείς σχέσεις λέγοντας ότι η σχέση μεταξύ της Ινδίας και της Ελλάδας, βασίζεται στον σεβασμό, στη φιλία, στις αξίες, καθώς και στην κοινή βούληση για πρόοδο και ευημερία των δυο λαών.

"Η Ελλάδα άλλαξε"

Ο πρωθυπουργός έκανε μια συνοπτική αναδρομή στην κυβερνητική θητεία του, λέγοντας ότι η Ελλάδα το 2019, θεωρούνταν από πολλούς αναλυτές ως ο «ασθενής» της Ευρώπης.

"Μεταξύ 2015 και 2019 ο λαϊκισμός είχε υποσχεθεί πολλά, δεν είχε εκπληρώσει τίποτα και είχε αφήσει την Ελλάδα να ακροβατεί στο χείλος του γκρεμού" είπε και προσέθεσε:

"Η αποτελεσματική χάραξη πολιτικής το άλλαξε αυτό και μεταμόρφωσε τις προοπτικές της Ελλάδας. Πρώτον, πολιτικές υπέρ της ανάπτυξης, που είχαν πάντα ως βάση τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Δεύτερον, μια αποτελεσματική προσέγγιση για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, η οποία θα υποστηρίζεται από μια δυναμική εξωτερική πολιτική και τη διαμόρφωση νέων περιφερειακών εταιρικών σχέσεων όπως αυτή μεταξύ της Ελλάδας και της Ινδίας. Και τρίτον, η επένδυση στην υγεία και την εκπαίδευση και η αξιοποίηση κάθε δημοσιονομικού περιθωρίου που δημιουργείται από μια αναπτυσσόμενη οικονομία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων".

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση μειώνοντας τους φόρους, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις μέσω μεταρρυθμίσεων στην αγορά, πέτυχε έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη και την ταχύτερη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

"Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης επανέφεραν το ελληνικό αξιόχρεο στην επενδυτική βαθμίδα και το περιοδικό «Economist» μας ψήφισε χώρα της χρονιάς για το 2023. Όλα αυτά οδήγησαν σε μείωση της ανεργίας, υψηλότερους μισθούς, ρεκόρ ξένων επενδύσεων, μια ταχεία στροφή προς την πράσινη και ψηφιακή οικονομία του μέλλοντος και βέβαια σε μια Ελλάδα με μία νέα, πιο ισχυρή παρουσία στην καρδιά της Ευρώπης" είπε ο πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός προσέθεσε ότι "Σήμερα είμαι περήφανος που μπορώ να σας μιλήσω για μια πολύ διαφορετική Ελλάδα σε σχέση με τη χώρα που πολλοί είχαν ξεγράψει πριν από λίγα χρόνια, ως μια χώρα όπου ήταν αδύνατο να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα του σήμερα, με αυτοπεποίθηση, όχι μόνο θέλει να είναι αναπόσπαστο μέρος εταιρικών σχέσεων μεταξύ γεωγραφικών περιφερειών, αλλά γνωρίζει επίσης ότι μπορεί να αποτελέσει τη νέα πύλη στην Ευρώπη για τις επιχειρήσεις της Ινδίας, τους επιχειρηματίες της και τους δημιουργούς πλούτου. Αυτός είναι ο λόγος που πριν έξι μήνες αναβαθμίσαμε τις στρατηγικές μας σχέσεις μέσω της στρατηγικής συνεργασίας Ινδίας-Ελλάδας".

Ειδήσεις σήμερα:

Γάμος ομόφυλων: Η πρώτη αναγγελία γάμου γυναικών στην Ελλάδα

“Ο Άλλος Άνθρωπος” - Πολυχρονόπουλος: Οι ράβδοι χρυσού, τα διαμάντια και η απάντησή του στο “Πρωινό” (βίντεο)

Σύνδρομο Down στην αρχαία Ελλάδα: Σε παιδί η μοναδική περίπτωση της εποχής (εικόνες)