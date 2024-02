Κοινωνία

Missing Alert: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 14χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που εντοπίστηκε το παιδί, χάρη στη συνδρομή ευαισθητοποιημένων πολιτών.

-

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του Δημήτρη Σ. 14 ετών, από το Νέο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο 14χρονος εντοπίστηκε από ευαισθητοποιημένους πολίτες που αναγνώρισαν τον ανήλικο και ενημέρωσαν τις Αρχές. Είναι καλά στην υγεία του και επέστρεψε στην οικογένεια του.

“«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Δημήτρη Σ. και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Νωρίτερα το Χαμόγελο του Παιδιού είχε εκδώσει «Missing Kid Alert».

Διαβάστε ακόμη:

Ιωάννινα: Μυστήριο με νεκρό 30χρονο σε ξενοδοχείο

Πανσέληνος: Το “Φεγγάρι του Χιονιού” στην Ακρόπολη (εικόνες)

Πτολεμαΐδα: Συγκλονίζει η 42χρονη που έχασε μέσα σε λίγα λεπτά σύζυγο και παιδί