Μπουρκίνα Φάσο: Φονική τρομοκρατική επίθεση σε εκκλησία

Οι επιθέσεις σε εκκλησίες είναι συχνό φαινόμενο στην αφρικανική χώρα.

Τουλάχιστον δεκαπέντε πιστοί σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε επίθεση αποδιδόμενη σε τζιχαντιστές εναντίον καθολικής εκκλησίας, εν μέσω λειτουργίας, την Κυριακή στη βόρεια Μπουρκίνα Φάσο, χώρα του Σαχέλ όπου κυβερνά στρατιωτικό καθεστώς.

Σύμφωνα με τον αβά Ζαν-Πιερ Σαουαντογκό, γενικό βικάριο της επισκοπής του Ντορί, η επίθεση είχε στόχο «την καθολική κοινότητα του χωριού Εσακάν» και διαπράχθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη «η κυριακάτικη λειτουργία».

«Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για δεκαπέντε πιστούς νεκρούς», από τους οποίους «12 (σκοτώθηκαν) επιτόπου και άλλοι 3 υπέκυψαν στα τραύματά τους» σε κέντρο υγείας όπου διακομίστηκαν, διευκρίνισε. Αναφέρθηκε επίσης σε «δυο τραυματίες».

Τονίζοντας πως εύχεται να υπάρξει «ειρήνη και ασφάλεια» στην Μπουρκίνα Φάσο, ο ιερωμένος καταδίκασε «αυτούς που συνεχίζουν να σπέρνουν τον θάνατο και την απελπισία στη χώρα μας».

Από το 2015, η Μπουρκίνα Φάσο σαρώνεται από αλλεπάλληλες επιθέσεις αποδιδόμενες σε τζιχαντιστικές οργανώσεις που ορκίζονται πίστη είτε στην αλ Κάιντα, ή στο Ισλαμικό Κράτος. Η δράση τους έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 20.000 ανθρώπους κι έχει εκτοπίσει πάνω από δύο εκατομμύρια άλλους.

Οι επιθέσεις όχι σπάνια βάζουν στο στόχαστρο εκκλησίες στη χώρα, ενώ παράλληλα οι απαγωγές χριστιανών ιερωμένων έχουν πολλαπλασιαστεί.

Τον Φεβρουάριο του 2020, 24 άνθρωποι δολοφονήθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον προτεσταντικής εκκλησίας στο χωριό Πανσί, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Τον Δεκέμβριο του 2019, 14 πιστοί, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε επίθεση εναντίον προτεσταντικής εκκλησίας στην Αντοκουρά, στο ανατολικό τμήμα της Μπουρκίνα Φάσο.

Τον Μάιο του 2019, τέσσερις πιστοί δολοφονήθηκαν σε επίθεση εναντίον καθολικής εκκλησίας στην Τουλφέ, επίσης στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Αργότερα τον ίδιο μήνα, έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ιερέας, σκοτώθηκαν σε επίθεση εναντίον καθολικής εκκλησίας στη Νταμπλό, επίσης στον Βορρά.

Τον Απρίλιο του 2019, πέντε άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε επίθεση εναντίον προτεσταντικής εκκλησίας στη Σιλγκατζί, κοινότητα που βρίσκεται και αυτή στο βόρειο τμήμα της χώρας.

«Εθνική κυριαρχία»

Το χωριό Εσακάν βρίσκεται στη λεγόμενη ζώνη των «τριεθνών συνόρων» της Μπουρκίνα Φάσο, του Μαλί και του Νίγηρα, κρησφύγετο τζιχαντιστικών οργανώσεων.

Και στις τρεις χώρες, που πλήττονται από επαναλαμβανόμενες, πολύνεκρες επιθέσεις, οι πολιτικές κυβερνήσεις ανατράπηκαν με στρατιωτικά πραξικοπήματα από το 2020.

Τα τρία κράτη, πρώην γαλλικές αποικίες, γύρισαν την πλάτη στο Παρίσι και στράφηκαν στη Μόσχα, προτού σχηματίσουν τη Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ (ΣΚΣ), που φιλοδοξούν να εξελιχθεί σε συνομοσπονδία.

Στα μέσα Φεβρουαρίου, ο επικεφαλής του στρατιωτικού καθεστώτος στην Μπουρκίνα Φάσο, ο λοχαγός Ιμπραήμ Τραορέ, τόνισε για ακόμη μια φορά πως απαιτείται αγώνας για την αποκατάσταση της «εθνικής κυριαρχίας», απευθυνόμενος σε χιλιάδες υποστηρικτές του.

Στα τέλη Ιανουαρίου, η Μπουρκίνα Φάσο, το Μαλί και ο Νίγηρας ανακοίνωσαν πως θα εγκαταλείψουν την Οικονομική Κοινότητα Κρατών της Δυτικής Αφρικής (CEDEAO στα γαλλικά, ECOWAS στα αγγλικά), χωρίς να περιμένουν να συμπληρωθεί η προθεσμία ενός έτους για τη διαδικασία αυτή, όπως προβλέπουν τα καταστατικά της κείμενα.

Μολονότι καταδίκασε τα στρατιωτικά πραξικοπήματα, τελευταία η CEDEAO τείνει το χέρι στα τρία στρατιωτικά καθεστώτα: στις αρχές του μήνα, κάλεσε σε «συμφιλίωση».

Πρόβαλε ιδίως το επιχείρημα πως η αποχώρησή τους από τους κόλπους της θα προκαλέσει μεγάλες δυσκολίες τόσο στους πληθυσμούς τους, όσο και αυτούς της ευρύτερης περιοχής.

Προχθές Σάββατο, ο περιφερειακός οργανισμός αποφάσισε να προχωρήσει στην «άρση με άμεση ισχύ» των βαρύτερων κυρώσεων που είχε επιβάλει στον Νίγηρα.