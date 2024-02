Αθλητικά

Ευρωμπάσκετ 2025 – Ελλάδα: “Γαλανόλευκη” απόδραση από την Ολλανδία

Σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, η «επίσημη αγαπημένη» έφυγε με το ροζ φύλλο αγώνα από την Ολλανδία.

Με μεγάλη ανατροπή από το -13 (31-18 στο 16΄), η Εθνική Ανδρών πέρασε νικηφόρα από τη Χάγη και έκανε ακόμη ένα βήμα για την πρόκρισή της στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ 2025. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 74-72 της Ολλανδίας, για τη 2η αγωνιστική και έγραψε το «δύο στα δύο» στον 6ο προκριματικό όμιλο της διοργάνωσης. Στον αντίποδα οι γηπεδούχοι υπέστησαν τη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Οι απουσίες (εκτός 12άδας Μήτογλου, Ουόκαπ, Παπανικολάου, Λαρεντζάκης), οι... απρόοπτοι τραυματισμοί (ο Μήτρου-Λονγκ τέθηκε νοκ άουτ στην πρωινή προπόνηση, ο Κώστας Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο γόνατο στη 2η περίοδο και δεν επέτρεψε) και η αδυναμία στα ριμπάουντ, μετέτρεψαν μία θεωρητικά εύκολη αποστολή σε... περιπέτεια για τη «γαλανόλευκη», αλλά το πείσμα των διεθνών και η αγωνιστική... έκρηξη του Βασίλη Τολιόπουλου (26π., , 8ασ., 2κλ., 3ρ.) έφεραν σε πέρας τον στόχο του «διπλού».

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 39-32, 58-62, 72-74

Τα λάθη και τα χαμένα ριμπάουντ, χάλασαν την εξαιρετική εκκίνηση της Εθνικής (0-5 στο 2΄, 6-12 στο 7΄), με την άμυνα ζώνης των Ολλανδών να αποσυντονίζει τους Έλληνες διεθνείς που είδαν τη διαφορά να... σβήνει στο 8΄ (12-12), πριν ο Μωραΐτης δώσει λύσεις και με προσωπικό σερί γράψει το 12-16 στο 10΄.

Στη δεύτερη περίοδο, ένα νεκρό διάστημα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για τους γηπεδούχους, προκειμένου να κυριαρχήσουν στα ριμπάουντ, να βγάλουν τους αιφνιδιασμούς και με επιμέρους σκορ 19-2 να γράψουν το 31-18 στο 16΄. Λούντζης και Τολιόπουλος προσπάθησαν να απαντήσουν, ο Καλαϊτζάκης μπήκε στην εξίσωση, αλλά ο χρόνος δεν ήταν αρκετός για κάτι καλύτερο από το 39-32 του ημιχρόνου.

Με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να αυξάνει την παραγωγικότητα του στο τρίτο δεκάλεπτο και τον Τολιόπουλο να δίνει ρεσιτάλ σε εκτέλεση και δημιουργία, η Εθνική απάντησε με επιμέρους σκορ 14-24 και στο 28΄... προσπέρασε με 53-56, μετά από τρίποντο του γκαρντ του Άρη. Οι διεθνείς δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωση τους και με τους Μωραΐτη-Κουζέλογλου έκλεισαν την περίοδο στο +4 (58-62).

Η Ολλανδία ανέκτησε το προβάδισμα στο 32΄ (63-62) και από εκείνο το σημείο και μετά οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ, μετατρέποντας σε... θρίλερ τον αγώνα. Στο 37΄ το τρίποντο του Μωραΐτη έδειξε να... ξεμπλοκάρει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη (68-69), αλλά ο έμπειρος Σάφτεναρ ήταν εκεί για το 71-70. Στα 29΄΄ για τη λήξη, όμως, ο Τολιόπολους διαμόρφωσε το 71-72, με τον Φράνκε να αστοχεί σε κρίσιμο τρίποντο και τον Χαραλαμπόπουλο να τρέχει στον αιφνιδιασμό και με κάρφωμα να σφραγίζει το «διπλό» της Εθνικής (71-74 στα 4΄΄).

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ματσόνι, Παρκς, Μιτρόφσκι

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Άρικ Σίβεκ): Ντίκστρα, Φράνκε 9, Κλουφ 5, Κράαγκ 10, Ενζεκουέσι 7 (1), Σάφτεναρ 13, Βαν Μπρι 8 (2), Βαν Όικ 3 (1), Βαν ντερ Βούρστ ντε Βρις 9 (1), Βέρβερς 8 (2), Γουίλιαμς.

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Χαραλαμπόπουλος 10 (2), Κουζέλογλου 4, Λούντζης 5 (1), Μαντζούκας, Παπαγιάννης 6, Αντετοκούνμπο, Καλαϊτζάκης 9 (1), Μωραΐτης 14 (1), Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος 26 (4), Ζούγρης.

