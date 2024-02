Life

“The 2Night show” – Ράμμος: Οι εξαρτήσεις, ο αγώνας και ο…”Εκατομμυριούχος” (βίντεο)

Συγκινητική εξομολόγηση του δημοφιλούς ερμηνευτή για την περιπέτειά του με την εξάρτηση και τον αγώνα του να "ξεφύγει".

Στην παρέα του «The 2Night Show» την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου, καλεσμένος του Γρηγόρη βρέθηκε ο αγαπημένος Αναστάσιος Ράμμος.

«Μπήκα σε φάση με ουσίες. Αν δεν έμπαινα, δεν θα ήμουν εδώ και δεν θα έκανα αυτό το ταξίδι. Μου πήρε χρόνια. Δεν είναι μόνο οι ουσίες, αλλά “έπινα” ανθρώπους. Συναισθήματα, το πως φερόμουν. Μπορεί κάποιος που δεν κάνει χρήση ουσιών ή αλκοόλ, να βιώνει μια άλλη εξάρτηση: σε μία σχέση αν ο ένας νιώθει ευτυχισμένος, μόνο όταν είναι ευτυχισμένος ο σύντροφός του, αυτό είναι μια συνεξάρτηση, και είναι πολύ σοβαρό» ανέφερε ο Αναστάσιος Ράμμος.

«Είσαι ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο έρχομαι συνειδητοποιημένος μετά από καιρό και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί βρισκόμουν κάπου και ο “Εκατομμυριούχος” μου κρατούσε συντροφιά. Εκεί στον αγώνα που έδινα και δίνω ακόμα, προσπαθούσα να έχω κάπου αλλού το μυαλό μου. Με βοήθησες πάρα πολύ στον λόγο μου» είπε ο Αναστάσιος Ράμμος προς τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

