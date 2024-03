Κοινωνία

Βύρωνας: Έκρηξη με γκαζάκια σε πολυκατοικία

Μυστήριο με την έκρηξη με γκαζάκια σε πολυκατοικία στην περιοχή του Βύρωνα. Τι ψάχνουν οι Αρχές.

Πριν τις 4 τα ξημερώματα άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βύρωνα στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου

Έσκασαν τα τρία από τα τέσσερα γκαζάκια και προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Έχει σπάσει η τζαμαρία και η είσοδος της πολυκατοικίας.

Οι κάτοικοι ξυπνήσαν έντρομοι από τον ήχο της έκρηξης και στο σημείο έφτασαν οι Αρχές.

Δεν μπορούν να φανταστούν ποιος ήταν ο στόχος και ο λόγος που τοποθετήθηκαν γκαζάκια στην συγκεκριμένη πολυκατοικία.

Διενεργείται έρευνα και αναζητείται υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της γειτονιάς ενώ οι δράστες έχουν διαφύγει και αναζητούνται επίσης.

