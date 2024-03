Αθλητικά

Τεντόγλου: Πρώτο άλμα στα 8.22μ “με το καλημέρα” στο Παγκόσμιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετέχει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβους της Γλασκώβης και ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό άλμα.

-

Φοβερός ο Μίλτος Τεντόγλου, έστειλε μήνυμα από νωρίς στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο άλμα εις μήκος πηδώντας στα 8.22 μέτρα στο πρώτο του άλμα, κάνοντας βήμα για το βάθρο!

Ο Μίλτος Τεντόγλου μπήκε δυναμικά στον τελικό του άλματος εις μήκος του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στην Γλασκώβη.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στους αντιπάλους του, κάνοντας 8.2 μέτρα στο πρώτο του άλμα, σε ένα ιδανικό ξεκίνημα. Λίγο αργότερα, την ίδια ακριβώς επίδοση έκανε στο πρώτο του άλμα και ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι.

Πηγή: sport24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αργεντινή: Μια γυναικοκτονία κάθε μέρα το 2024

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος: Η πρώτη του τοποθέτηση μετά την ψήφιση

Τέμπη - Λύτρας στον ΑΝΤ1: Το μπάζωμα στο σημείο της τραγωδίας έγινε εσκεμμένα