Πολιτική

ΠτΔ: Η Ελλάδα είναι Κράτος Δικαίου, θα ήταν επικίνδυνο να σβήσουμε τις κατακτήσεις 50 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηνύματα για την ισότητα έστειλε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την τοποθέτησή της στο συνέδριο "Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά".

-

«Η Ελευθερία, το Κράτος Δικαίου, η προστασία των Δικαιωμάτων αλλά και η Καθημερινότητα αποτελούν τους δείκτες της ποιότητας, που έχει η Δημοκρατία σε μια χώρα» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μιλώντας στο Συνέδριο «ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ: 50 Χρόνια μετά», το οποίο συνδιοργάνωσαν στην Εθνική Πινακοθήκη, η εφημερίδα Καθημερινή, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών και το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics.

Ειδικότερα, η κυρία Σακελλαροπούλου, συμμετείχε σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο της Καθημερινής Μιχάλη Τσιντσίνη και την Ελένη Παπούλια, Εκτελεστική Διευθύντρια του Minda de Gunzburg Center for European Studies του Πανεπιστημίου Harvard και τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ποιότητα της Δημοκρατίας σε μια χώρα εξαρτάται τόσο από τα «μεγάλα» όπως, είναι η Ελευθερία, το Κράτος Δικαίου και η προστασία των Δικαιωμάτων, αλλά και από τα «μικρά», όπως ο σεβασμός της άποψης του άλλου, ο σεβασμός στον δημόσιο χώρο, η προστασία των ευάλωτων, η προστασία των ζώων και υπογράμμισε ότι «εκεί δοκιμαζόμαστε όλοι καθημερινά. Γιατί η Δημοκρατία δεν είναι το απόλυτο μέγεθος είναι μια συνεχής διεκδίκηση».

Υποστήριξε, επίσης, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, η Ελλάδα είναι ένα Κράτος Δικαίου, με εδραιωμένους δημοκρατικούς Θεσμούς και παρατήρησε ότι θα ήταν επικίνδυνο να σβήνουμε τις κατακτήσεις των τελευταίων 50 ετών.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη της συμπερίληψης, ώστε να μην υπάρχουν «αόρατοι» πολίτες, και τόνισε ότι πρέπει «να ακούγονται όλοι, να ενισχύονται όσο μπορεί, να μην είναι χωρίς φωνή οι πολίτες. Αυτό είναι σημαντικό, το ξέρω ότι δεν είναι πάντα εφικτό και ειδικά τη σημερινή εποχή με τις μεγάλες συγκρούσεις, η οικονομική κρίση πάντα δημιουργεί προβλήματα... Να μην αισθάνεται κανείς σε αυτή τη χώρα και στη συγκεκριμένη Δημοκρατία ότι μένει πιο πίσω από τους άλλους. Αυτό είναι ένα στοίχημα, το αντιλαμβάνομαι, έτσι θα 'πρεπε να γίνεται».

Αναφερθείσα στο πρόσφατο Νομοσχέδιο που αφορά στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε πως «δεν έχω κρύψει την ευαισθησία μου για τα δικαιώματα» και πρόσθεσε ότι μια Δημοκρατία πρέπει να εξασφαλίζει την καθολικότητα τέτοιων δικαιωμάτων. Υπογράμμισε, επίσης, πως κανείς δεν απομονώνει τους διαφωνούντες, «εάν κάποιοι προσβάλλονται, επειδή μια άλλη ομάδα απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με εκείνους, κάτι πάει λάθος» και παρατήρησε ότι η εκπαίδευση και η επαφή με το εξωτερικό θα συμβάλουν σταδιακά στην άμβλυνση τέτοιων αντιλήψεων.

Σχετικά με την έμφυλη ισότητα στην Ελλάδα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε τα βήματα που έχουν γίνει στη χώρα μας αρχής γενομένης από το 1952, όταν οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου. Όπως είπε, η ίδια, όσο ήταν στο ΣτΕ, δεν ένιωσε άβολα ως γυναίκα, ωστόσο είναι κοινωνός των ανισοτήτων και των στερεοτύπων που κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία. «Οταν ένας άνδρας φωνάζει, είναι δυναμικός, όταν μια γυναίκα φωνάζει, είναι υστερική», είπε ενδεικτικά. «Τώρα το δικαστικό σώμα γυναικοκρατείται» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «Η ισορροπία έρχεται πάντοτε σιγά σιγά».

Κληθεισα να απαντήσει σε ερώτηση για το αν ένιωσε κάποια στιγμή στη διάρκεια της θητείας της να τη «στενεύουν» τα συνταγματικά περιθώρια του ρόλου της, η κ. Σακελλαροπούλου απάντησε αρνητικά λέγοντας «Είμαι εκπαιδευμένη ως δικαστικός στον αυτοπεριορισμό» και πρόσθεσε ότι «Θα μας κρίνει όλους η ιστορία».

Τέλος, επισήμανε, ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας, παρά τα τεράστια προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει και υποστήριξε ότι «η Ελλάδα έχει σαφώς βγει ωφελημένη από το ότι ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Κάθε φορά που σκεφτόμαστε - και αυτό είναι για όλες τις κατακτήσεις - και ζούμε τα αρνητικά, γιατί είναι σαφές πως όσο υπάρχουν άνθρωποι, ανακύπτουν προβλήματα, πρέπει να σκεφτόμαστε και την άλλη όψη. Και να βλέπουμε, ας πούμε, τι συμβαίνει σε χώρες έξω από την Ευρώπη. Γιατί τι είναι η Ευρώπη, πέραν από τα οικονομικά μεγέθη και όλα αυτά; Πάνω απ' όλα είναι οι ευρωπαϊκές αξίες: το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα, οι ελευθερίες που προστατεύονται. Αυτό είναι πάνω απ' όλα η Ευρώπη, πέρα από τα μεγέθη, την επικοινωνία, τις διευκολύνσεις και όλα αυτά».

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Το πόρισμα των Εμπειρογνωμόνων για την τραγωδία (βίντεο)

“Βόμβα” Τεντόγλου: Αν περάσει η αλλαγή στη βαλβίδα, θα σταματήσω το μήκος

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος: Η πρώτη του τοποθέτηση μετά την ψήφιση